Beatrice Valli rende pubbliche le minacce di morte ai figli: il post e le parole dell’ex corteggiatrice

Beatrice Valli negli ultimi giorni si è trovata al centro di una spinosa polemica sul web. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo essere apparsa su Instagram con delle Stories in cui ha messo in discussione la veridicità della malattia che ha colpito Salvatore (la cui storia ha fatto il giro della rete), è stata ricoperta da insulti e minacce. Addirittura le offese e le ingiurie sono state rivolte ai suoi figli, con tanto di auguri di morte e altre frasi indicibili. La fidanzata di Marco Fantini ha così deciso di rendere pubblici alcuni oltraggi, postandoli via social.

Ma ricapitoliamo un attimo la questione: sul web negli ultimi giorni la storia di Salvatore è diventata popolarissima (il ragazzo sta cercando qualche medico che lo operi per una malattia molto rara ed ha fatto un appello social. Qui la storia). Beatrice qualche giorno fa ha sollevato dubbi sulla veridicità dell’intera vicenda, venendo bersagliata da insulti e minacce. Così nelle scorse ore ha postato alcuni messaggi di odio giunti al suo indirizzo social (qui sotto il post), giusto per far intendere quanto l’astio del web a volte possa raggiungere picchi vergognosi. Poi ha commentato: “Non sto a pubblicare nemmeno un terzo di tutto quello che ho ricevuto tra cui anche le minacce. Io dico solo una cosa: facile giudicare o fingere di essere ciò che non si è attraverso i social o altri portali”.

La fidanzata di Marco Fantini: “Fingere di non sbagliare mai o essere sempre migliori degli altri non vi aiuterà a fare meglio”

“Prima o poi le cose vengono a galla – ha proseguito la fidanzata di Marco Fantini – (non sto parlando di Salvatore ma in generale. Preciso perché so già che inizieranno ad attaccare). Fingere di non sbagliare mai o essere sempre migliori degli altri non vi aiuterà a fare meglio. Anzi, prima o poi vi metterà in cattiva luce”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, a chi le ha chiesto di chiedere scusa e notizie su quanto accaduto, ha risposto di aver messo in contatto Salvatore con il programma Le Iene, di fatto aiutandolo a risolvere il suo problema.