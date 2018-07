Beatrice Valli shockata: “Auguri di morte a me e ai figli”. L’accaduto

Beatrice Valli shockata: “Auguri di morte a me e ai miei figli”. Il triste episodio dopo che l’influencer ha preso posizione su una nota vicenda web che sta circolando in queste ore. Chiesto aiuto anche a Le Iene

Beatrice Valli è apparsa su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui ha denunciato un fatto molto grave: nelle scorse ore sono arrivati auguri di morte indirizzati a lei e ai suoi figli. Motivo? La presa di posizione su una vicenda che in queste ore sta facendo il giro del web. In sintesi: su internet e sui social sta circolando e diventando virale l’appello di un ragazzo che sarebbe affetto da una malattia (lussazione sterno claveare) su cui nessun medico se la sentirebbe di intervenire chirurgicamente per l’alto pericolo di morte che comporterebbe l’operazione. Tale appello è prima stato condiviso dalla fidanzata di Marco Fantini e poi sconfessato poiché l’ex corteggiatrice ha sostenuto che si potrebbe trattare di un fake. Da qui l’indignazione di alcuni follower nei suoi confronti, con tanto di auguri di morte.

La fidanzata di Marco Fantini: “‘Spero succeda a tuo figlio, spero muoia tuo figlio’. Queste cose non si augurano neanche al peggior nemico”

“Mi sto informando e sto capendo la verità di tutto. Io e Marco stiamo approfondendo – dichiara la Valli in una serie di Instagram Stories -. Abbiamo i contatti di persone che erano lì e hanno visto quello che è successo. Mi dispiace molto ricevere questi insulti, questi messaggi, come ‘Spero succeda a tuo figlio, spero muoia tuo figlio’. Queste cose non si augurano neanche al peggior nemico”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aggiunge: “Come ho detto ieri ho condiviso la storia anche io perché posso aiutare le persone”. Tuttavia l’influencer ha poi cambiato idea sulla vicenda. E lo ha fatto dopo aver approfondito il caso seguendo i parecchi consigli che le sono giunti e che l’hanno invitata a fare chiarezza. Così Beatrice ha raccolto informazioni e ha sentito il parere di dottori e specialisti, convincendosi che la storia dell’appello del ragazzo sia un fake.

Beatrice chiede aiuto a Le Iene

Beatrice torna quindi sugli insulti ricevuti: “Queste persone ci hanno pesantemente insultato e ci hanno detto parole che non voglio neanche ripetere, perché augurare morte ai miei figli e a me… ma di cosa stiamo parlando?” La Valli prosegue, sicura che presto sulla vicenda verrà a galla la verità: “Per il momento ci stiamo informando e abbiamo già delle risposte e dei documenti. Vi assicuro che vi stupiremo e quando capirete certe cose dovrete non chiederci scusa, di più”. Infine fa sapere di aver contattato Le Iene per fare ulteriore chiarezza: “Altra cosa. Dato che sicuramente inizieranno gli insulti possiamo chiedere aiuto alle Iene, adesso li contatto direttamente per capire cosa è successo e per capire tutto quello che ha e tutto quello che non ha (il ragazzo dell’appello, ndr) […] Se mi sbaglio sarò io la prima a chiedere scusa”.