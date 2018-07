Beatrice Valli determinata: matrimonio e terzo figlio con Marco Fantini

Beatrice Valli di Uomini e Donne: prima il matrimonio poi il terzo figlio con Marco

Beatrice Valli di Uomini e Donne è pronta a diventare la signora Fantini. Dopo aver avuto con Marco la piccola Bianca solo un anno fa, l’ex corteggiatrice pensa al matrimonio e ad allargare ancora di più la famiglia. E sì, perché Marco e Beatrice sognano un altro bambino, il terzo per la Valli che è già mamma di Alle, nato da una relazione adolescenziale. “Il primo progetto è sposarmi e avere un altro figlio col mio compagno Marco. Mentre per il lavoro mi piacerebbe realizzare qualcosa in televisione, magari come conduttrice Ho sempre sognato di realizzarmi anche in questo, chissà!”, ha detto Beatrice a Rêve Beauty Magazine.

La giovane età e due figli piccoli non hanno ostacolato Beatrice Valli che, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha saputo creare una carriera solida nel mondo della moda e sui social network. “Dopo la mia avventura televisiva, sono cresciuta piano piano attraverso i miei canali social, quello che più mi piaceva è stato il fatto di essere semplice e genuina, senza filtri o modifiche. Mi raccontavo per ciò che ero e sono. Fingere serve a poco le persone prima o poi percepiscono chi sei realmente anche attraverso questi portali. Per me è fondamentale essere sempre me stessa”, ha spiegato la scelta di Marco Fantini.

Uomini e Donne: Marco e Beatrice genitori organizzati

Ma come riescono Beatrice e Marco ad organizzarsi al meglio? La Valli ha ammesso che non è facile: “È un bel problema, ma cerco di mediare tutti gli impegni, voglio stare il più possibile con i miei bambini ma allo stesso tempo lavorare sodo e crearmi un futuro e qualcosa che possa giovare a lungo termine. Fin da piccola comunque se volevo fare una cosa dovevo realizzarla proprio come faccio adesso. Sono testarda, mi pongo sempre grandi obiettivi, ma sto realizzando i sogni che ho sempre avuto: una famiglia gigantesca e una grossa carriera”.