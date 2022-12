Beatrice Valli, problemi con la quarta gravidanza: “Costretta a…”

Dopo l’ultima visita di controllo Beatrice Valli ha aggiornato i suoi follower sulla gravidanza. La quarta per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer affermata e già mamma di Alessandro (detto Alle), Bianca e Azzurra. La 27enne ha rivelato di avere un problema di troppo con la nuova dolce attesa.

La moglie di Marco Fantini, ex tronista di Maria De Filippi, ha infatti spiegato di avere la placenta molto bassa e di dover stare particolarmente attenta al suo stato di salute stando lontana da ogni tipo di stress e riposando il più possibile.

Beatrice Valli ha confidato di aver dovuto fare i conti con questa difficoltà già quando aspettava la terzogenita Azzurra, nata nel 2020. La modella emiliana è al quinto mese di gravidanza: il parto è previsto ad aprile 2023. Sempre l’anno prossimo, ma a febbraio, nascerà invece il figlio di Ludovica Valli, sorella di Beatrice.

Le due influencer non hanno ancora scelto i rispettivi nomi da dare ai bambini in arrivo. Marco Fantini ha proposto, scherzando, il nome Arancio dopo Bianca e Azzurra ma è probabile che la coppia sorprenda tutti anche se al momento le idee sono ancora molto confuse.

Cosa significa avere la placenta molto bassa in gravidanza

Una placenta previa (o, appunto, detta comunemente bassa) si presenta quando la placenta della donna non si impianta nell’utero in una delle posizioni fisiologiche, cioè sul fondo dell’utero stesso o lateralmente, ma blocca (parzialmente o completamente) l’apertura della cervice, da dove il bambino dovrà passare per entrare nel canale del parto.

Questa particolare condizione necessita di attenzione sia durante la gestazione sia al momento del parto, dal momento che la cervice e il canale vaginale risultano ostacolati. La placenta previa non ha una cura specifica, è fondamentale però non stressarsi troppo e cercare di riposare il più possibile stando sdraiate e non sedute.

Una placenta previa, se non tenuta sotto adeguato controllo, può provocare rischi importanti per la mamma (emorragia, isterectomia, sepsi) e per il bebè in arrivo (nascita prematura, ritardi nella crescita, malformazioni congenite).