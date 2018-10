Beatrice Valli: “Ecco perché allatto ancora”. Marco a Dubai? “Mi manca, ma fiera di lui”

Beatrice Valli e Marco Fantini sono appena tornati da Parigi. Manco il tempo di disfare le valige e l’ex tronista di Uomini e Donne è partito alla volta di Dubai per lavoro. Bea invece è rimasta a casa con i suoi due figli. A proposito di piccoli. L’ex corteggiatrice ha scritto un lungo messaggio su Instagram sull’incantevole Bianca, dopo che molte fan le hanno domandato perché continui ad allattare dopo un anno e tre mesi dalla nascita della bimba. La Valli ha chiarito alcuni punti. Poi spazio a pensieri zuccherosi sulla sua dolce metà…

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “So che è faticoso ma Bianca non si è mai ammalata da quando è nata”

Beatrice, stimolata da molte sue seguaci social, ha chiarito la questione allattamento attraverso una Stories su Instagram: “Mi sono arrivati tantissimi messaggi riguardo all’allattamento. Allora, io allatto ancora tantissimo Bianca anche se ha 1 anno e 3 mesi. Non credo sia esagerato come tante mi scrivono. Non credo nemmeno ci sia un tempo giusto o sbagliato”. La Valli spiega poi che ogni madre fa ciò che ritiene giusto per i figli e precisa che non vuol insegnare nulla. Infine una sottolineatura: “Spero di esservi stata d’aiuto. Forza e coraggio. So che è faticoso ma Bianca non si è mai ammalata da quando è nata. Giuro”. E Marco a Dubai? “Mi manca”, fa sapere Beatrice tramite un’altra Stories. Nonostante la ‘nostalgia’ Bea si dice fiera del suo fidanzato.

Marco Fantini a Dubai sfila per Dolce e Gabbana. Beatrice: “Mi manchi”

Fantini nelle scorse ore è volato a Dubai e, sempre da quanto si apprende dalla Stories pubblicata da Beatrice, ha aperto la sfilata di Dolce e Gabbana nella città degli Emirati Arabi Uniti. Da qui l’orgoglio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, inoltre, ha dedicato un tenero post al compagno, ribadendo quanto le manchi in questi giorni di lontananza. Intanto i fan della coppia continuano a sperare che i due a breve convolino a nozze.