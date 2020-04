Beatrice Valli, parto senza Marco? “Io sono pronta, non ho paura”

Beatrice Valli ad un mese dal parto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vivrà la nascita di Azzurra da sola?

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno dovuto rinviare le loro nozze a causa dell’emergenza per Coronavirus. Anche se hanno messo da parte i preparativi per il matrimonio, sperando di potersi giurare amore eterno molto presto, ora la coppia dovrà affrontare un altro importante passo per le loro vite: quello della nascita della loro secondogenita Azzurra. La Valli infatti è ad un mese dal parto e potrebbe viverlo da sola. I due sono stati in diretta Instagram con Vanity Fair, oltre a raccontare la nuova vita in quarantena, hanno toccato anche il tema del parto. Mentre Marco spera di riuscire a presenziare alla venuta al mondo della piccola, Bea si dice pronta ad affrontare il tutto anche da sola.

Beatrice e Marco: news sul parto, cosa sperano per la nascita di Azzurra

“Io sono pronta, non ho paura“, ha spiegato Beatrice sul parto. L’ex di Uomini e Donne dovrà fare un parto naturale, come più volte specificato ai suoi followers, ma probabilmente dovrà viverlo da sola. L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese infatti non consentirebbe ai mariti, compagni, o eventuali membri della famiglia di assistere al parto. Marco, invece, spera di esserci, come successe con Bianca: “Con Bianca sono riuscito ad arrivare giusto in tempo, ero a Londra. Speriamo che succederà di nuovo con Azzurra!“. Nessuna menzione invece al matrimonio, anche se in diverse occasioni hanno comunque specificato che appena tutto questo sarà finito torneranno ad occuparsi dei preparativi per le nozze.

Come stanno trascorrendo la quarantena Marco e Beatrice?

Chi li segue con una certa veemenza saprà che Marco e Beatrice si danno da fare per occupare il tempo con Alessandro e Bianca. Si stanno anche appassionando alla cucina, entrambi infatti sono molto bravi, auspicando ad una partecipazione a Masterchef, solo ed esclusivamente in coppia!