Beatrice Valli parla delle donne senza figli e scoppia la polemica

Beatrice Valli nella bufera. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi web influencer affermata, è finita al centro della polemica per via di una risposta data durante un ask su Instagram. Polemica nata su Twitter, dove la fidanzata di Marco Fantini è balzata nei trend topic italiani della giornata. Beatrice è mamma di tre figli e la maternità è stata per la giovane sempre fonte di grande orgoglio. Ad una domanda di un follower che ha chiesto quanto sia faticosa la vita con tre figli, Beatrice ha risposto di non capire come le donne senza figli possano essere stanche. La Valli ha corredato la risposta con una serie di faccine sorridenti, forse con l’intento di rilasciare una risposta scherzosa. Peccato però che l’esito sia stato diverso, con critiche negative a non finire.

Bea Valli ha queste uscite ignoranti che veramente. Ma che cazzo vuol dire ci si può stancare solo se uno ha figli? C’è chi non ha figli ma magari non fa l’influencer e si fa 2 mesi di vacanza a Forte dei Marmi. pic.twitter.com/qf3sPYTF6c — MS (@stephsmarie) September 1, 2020

Bea Valli su Twitter per la risposta sulle donne senza figli

“Grazie Bea Valli per averci ricordato che una donna ha diritto di essere stanca SOLO se ha dei figli (possibilmente almeno 3). Chi studia, lavora, si occupa della propria casa o qualsiasi altra cosa che non sia fare la mamma, ovviamente si riposa. Sceme noi, grazie davvero”, ha tuonato qualcuno su Twitter. “Bea Valli hai una famiglia bellissima e dei figli stupendi ma ti do un consiglio: ragiona prima di parlare”, ha consigliato qualcun altro. “Scopro oggi grazie a Bea Valli che se non hai figli non puoi sapere cosa sia la stanchezza. Per fortuna c’è lei ad illuminarci perché io ho lavorato in campagna raccogliendo frutta e verdura per otto ore al giorno sotto il sole, ma non ho figli quindi non posso lamentarmi”, ha sottolineato una signora.

Bea Valli cancella tutto su Instagram dopo la figuraccia

Beatrice Valli ha deciso, almeno per il momento, di non commentare la polemica scoppiata su Twitter. La 25enne si è limitata a cancellare la storia incriminata, lasciando tutte le altre risposte. Un gesto che non è piaciuto ai follower, che avrebbero apprezzato maggiore sincerità e umiltà da parte della modella emiliana. In questi giorni Bea è impegnata con i preparativi per il Festival del Cinema di Venezia: anche quest’anno l’ex corteggiatrice sfilerà sul red carpet come testimonial di prestigiosi brand. Al suo fianco, ovviamente, l’ex tronista oggi compagno di vita Marco Fantini.

Quando si sposano Beatrice Valli e Marco Fantini

Marco Fantini e Beatrice Valli dovevano sposarsi a settembre dopo la nascita della terzogenita Azzurra. A causa della pandemia, però, il matrimonio è stato rinviato al 2021. Al momento una data non è stata ancora stabilita: come spiegato da Bea nella sua ask via Instagram i preparativi sono work in progress. In stand by, invece, i lavori della nuova casa acquistata a Milano dove, con tutta probabilità, Marco e Bea non andranno a vivere prima del 2022.