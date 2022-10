Beatrice Valli, nuove accuse: “Copi sempre la Ferragni!”. La replica

Beatrice Valli di nuovo sotto accusa: questa volta il motivo è più triviale del solito! L’ex volto di Uomini e Donne è finita sotto il fuoco incrociato dei commenti web più cattivi semplicemente per aver passato con la famiglia (il marito Marco Fantini e i loro tre figli) un pomeriggio a tema Halloween. Ma com’è possibile?

Qualche giorno fa, Beatrice Valli si è recata con tutta la famiglia presso la Cascina Pizzo dei Fratelli Scotti: si tratta di un luogo di campagna poco fuori Milano dove ogni anno vengono vendute ed esposte centinaia di zucche intagliate. Un posto magico e molto divertente per le famiglie che desiderano passare un po’ di tempo in tutta spensieratezza. Eppure, a Beatrice Valli è bastata fare “la stessa scelta” di Chiara Ferragni e del marito Fedez per far emergere malumori online. Alcuni utenti hanno infatti criticato Beatrice Valli per aver fatto di nuovo una scelta simile a quella della Ferragni. Questa volta, però, l’ex UeD ha deciso di rispondere a tono alle assurde accuse che le sono state fatte.

Quando un utente le ha scritto “Copiato dai Ferragnez, noia” , l’influencer ha dunque risposto per le rime. Beatrice Valli ha replicato dicendo: “No, scusami eh. Ma se hai visto siamo stati anche l’anno scorso a fare la stessa experience con i bambini. Ma scherzate spero? Ma che fantasia avete“. Beatrice Valli, tra l’altro, ha anche specificato che la gita è una tradizione che porta avanti da anni e che era comunque organizzata da diverse settimane.

Tra l’altro, gli hater hanno pure torto marcio. Beatrice Valli ha infatti scelto un posto diverso rispetto a quello della Ferragni (Il Campo di Federica). L’esperiena è stata in effetti simile, ma all’interno di una location differente.

Beatrice Valli: le accuse di “plagio” ai Ferragnez

Questa non è la prima volta che la Valli riceve accuse simili. Proprio pochi giorni fa, alcuni utenti si erano resi conto che il palazzo dove lei e il marito andranno a vivere è lo stesso dove si trova la nuova casa dei Ferragnez. Non ci sono ad ogni modo conferme di sorta sul fatto che si tratti dello stesso grattacielo. Tuttavia, più di qualche indizio lascia intendere che sia effettivamente così.

Alcuni atteggiamenti della Valli, in effetti, potrebbero apparire sospetti. Tuttavia, è palese che nei suoi confronti ci sia anche un certo accanimento. Che dietro certi commenti ci sia un po’ di invidia?