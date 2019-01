Beatrice Valli, nel 2019 nozze con Marco Fantini? Il messaggio parla chiaro

Beatrice Valli, matrimonio con Marco Fantini nel 2019? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lancia una chiaro messaggio al fidanzato

Che Beatrice Valli abbia voglia di convolare a nozze con Marco Fantini non è mai stato un segreto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, quando può (e quando è in vena) non perde mai occasione per ribadirlo sui social. Questo, per esempio, è successo di nuovo pochi minuti fa. La Valli, ridendo e scherzando, ha voluto mandare un chiaro messaggio al suo fidanzato oggi. La Valli ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine relativa ad una scena andata in onda qualche tempo fa su Forum. Il video in questione, dove si vede un uomo chiedere in sposa una donna, è stato condiviso da Beatrice con la seguente frase: “No va beh, succederà davvero così. Lo so già”, (Il tutto accompagnato con tanto di faccine sorridenti). Le parole della Valli, come è facile intuire, si riferiscono alla “Non ancora arrivata” proposta di matrimonio di Marco.

Molti i fan della coppia che, prima delle feste, sembravano pronti a scommettere su un anello di fidanzamento sotto l’albero per Beatrice Valli. A Natale, però, Marco non si dichiarato e del loro matrimonio i due continuano ancora oggi a scherzare. I sostenitori più accaniti, tuttavia, non demordono. Marco Fantini e la Valli convoleranno a nozze nel 2019 o dovremmo aspettare per vedere i due diventare marito e moglie? Intanto l’ex corteggiatrice il suo appello, come abbiamo visto, lo ha fatto. Adesso tocca al fidanzato fare la contromossa.

Uomini e Donne, Beatrice Valli in abito da sposa: la foto fa impazzire il web

Di recente, sempre rimanendo in tema di matrimoni, una foto in abito da sposa di Beatrice Valli ha letteralmente mandato in subbuglio i fan di Uomini e Donne. La reazione di Marco Fantini una volta vista l’immagine condivisa dalla sua compagna? “Amore, basta vestirti da sposa. Mi fai venire l’ansia”, ha commentato ironicamente l’ex tronista di Uomini e Donne. Riuscirà prima o poi Marco a superare queste paure e a fare – finalmente – il grande passo?