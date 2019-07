Beatrice Valli: “Con Marco dopo 5 anni una promessa. Ancor più legati”

Beatrice Valli: “Difficile convincere Marco Fantini in qualcosa che era per lui impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancor più”

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno sorpreso tutti con un annuncio dal sapore romantico. La sorpresa però, per alcuni, si è presto tramutata in una piccola delusione. L’ultimo post Instagram dell’ex corteggiatrice a una prima lettura pareva suggerire che finalmente, dopo 5 anni d’amore con l’ex tronista, fosse arrivato il momento del grande passo, vale a dire del matrimonio. E invece, su questo fronte, c’è ancora da aspettare. Intanto però il legame tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è sempre più saldo, grazie anche all’ultima promessa che si sono fatti. Una promessa incisa sulla pelle.

“La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo”

“È stato difficile convincere il Marchini in qualcosa che per lui era impossibile ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più!” scrive Beatrice, “Poco più di 5 anni fa ci siamo scelti, abbiamo creato una famiglia bellissima e piena di amore, amiamo la vita più di qualsiasi altra cosa ma soprattutto ci siamo fatti una promessa.” A questo punto tutti si attendevano l’annuncio delle nozze e invece… “Non come quando mi chiederà di sposarlo – prosegue l’ex corteggiatrice – però la nostra promessa vale più di qualsiasi altro gesto. La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo e faremo. Ti amo.” Ma di che promessa si tratta? Di un piccolo ma significativo tatuaggio fatto insieme: un quadrifoglio, celebre simbolo di buona sorte.

Beatrice e Ludovica Valli: le parole dell’ex tronista sui nipoti

Per le nozze c’è quindi ancora da aspettare. Intanto Beatrice continua a essere molto chiacchierata dai suoi fan per il rapporto con la sorella Ludovica che proprio ieri, stuzzicata dai follower, ha detto che con i figli di Bea non realizza molte foto social per una scelta di quest’ultima. Tuttavia ha sottolineato di rispettare la decisione della sorella.