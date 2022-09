Beatrice Valli malattia, l’influencer rompe il silenzio dopo il ricovero

Nell’ultimo periodo, Beatrice Valli ha destato la preoccupazione dei follower a causa di alcuni problemi di salute che l’hanno tenuta lontana da social. Un’apprensione che si è acuita sempre di più per il silenzio dell’influencer, in seguito ricoverata, per via delle vertigini. Nulla di grave sembrava averla colpita, dal momento che in breve è stata dimessa dall’ospedale, sebbene le cause del suo stato di malessere non avessero avuto una spiegazione esaustiva. Almeno, fino a poco fa.

Dopo le Stories condivise stamattina dalla madre e dal marito della diretta interessata, Marco Fantini, Beatrice Valli ha fatto chiarezza sulle proprie condizioni di salute. L’influencer, attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, ha difatti svelato di essersi sottoposta a una serie di accertamenti, che hanno portato a una diagnosi definitiva. Le vertigini e tutti i sintomi riscontrati nell’ultimo periodo, di cui ha tenuto aggiornati i propri follower, deriverebbero da una patologia di cui la Valli ha scoperto di soffrire nel corso di questi giorni. Sui propri social, l’influencer ha confessato:

“Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi.“

Immediati sono stati i messaggi di sostegno da parte dei follower, ma anche dei colleghi di Beatrice Valli. Sotto il post in questione sono fioccati diversi commenti di supporto, tra cui quello immancabile del marito, Marco Fantini, delle sorelle Eleonora e Beatrice, e di Giulia Salemi.

Beatrice Valli, in cosa consiste la condizione di cui soffre: sintomi

La diagnosi ha finalmente dato una spiegazione al continuo stato di malessere di Beatrice Valli. Non è la prima volta, infatti, che l’influencer si è sbottonata sulle sue condizioni di salute, in particolar modo sulle vertigini, senza sapere, però, da cosa dipendessero. Una situazione invalidante per la Valli, che nell’ultima settimana ha scoperto di soffrire del deficit vestibolare acuto.

La suddetta condizione, indicata anche come neutrite vestibolare, è una patologia che consiste nell’improvvisa asimmetria o perdita funzionale di uno – o entrambi – gli apparati vestibolari periferici. Tale condizione comporta una serie di sintomi, quali nausea, vomito e vertigini, disturbi riscontrati dalla stessa Valli nel corso delle ultime settimane.