Beatrice Valli, la gaffe sull’anniversario è epica: cos’ha detto

Beatrice Valli si è resa protagonista di una simpatica gaffe sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha più di tre milioni di followers sui social, che ogni giorno tiene aggiornati sulla sua vita e su quella della sua famiglia: il marito Marco Fantini e i loro quattro bambini, Alessandro, Bianca, Azzurra e la neonata Matilde. A tal proposito, recentemente, ha pubblicato una storia in cui stava informando i suoi seguaci sul viaggio che starebbe per fare in Toscana con Marco e i suoi figli. Una settimana per riposarsi e festeggiare anche l’anniversario di matrimonio. Peccato, però, che la Valli sembrerebbe aver sbagliato la data di nozze.

“In tutto questo non ci siamo dimenticati, domani è l’anniversario di me e del “Marchini”. Per festeggiare e riposare andremo una settimana in Toscana con tutta la famiglia. Saremmo voluti tornare a Capri, ma con tutti e quattro, l’allattamento e il lavoro non riusciremmo a gestire il tutto“, ha raccontato Beatrice oggi, 27 maggio. Ma ecco che i suoi fan, super attenti, le hanno subito ricordato che, in realtà, l’anniversario è domani. La coppia di Uomini e Donne, infatti, si sono sposati il 29 maggio 2022, dunque un anno fa.

Al che, la Valli si è subito scusata con i suoi followers, specificando che l’anniversario, è appunto, il 29. Dopodiché, ha aggiunto di essere molto stanca, motivo per cui ha fatto quest’epica gaffe. Insomma, Beatrice ha da poco partorito la sua quarta figlia, che è andata ad aggiungersi ad altri tre bambini ancora piccoli. In tutto ciò, sta cercando anche di gestire il suo lavoro, dunque è più che comprensibile la sua stanchezza.

Solo poche settimane fa, infatti, l’ex volto di UeD aveva avuto uno sfogo sul suo profilo Instagram, dopo che i suoi seguaci l’avevano accusata di essere meno presente con loro e di non mostrarsi più come una volta. Da lì, Beatrice aveva spiegato che stava vivendo un periodo molto impegnativo, con l’arrivo della piccola Matilde e la gestione di bambini e lavoro. In più, aveva anche ammesso di aver vissuto un momento non bellissimo che, però, per il momento non era pronta ad esternare Per quanto sia sempre stata un libro aperto con i suoi followers, a volte alcune fragilità non è pronta ancora a condividerle e, dunque, aveva chiesto di rispettare questo suo momento.