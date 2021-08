Beatrice Valli, incubo Covid: “Siamo ancora tutti positivi, la situazione”

Continua l’incubo Coronavirus per Beatrice Valli, Marco Fantini e i loro figli che, esattamente due settimane fa, in vacanza a Forte dei Marmi, hanno scoperto di essersi contagiati tutti, nessuno escluso. La variante Delta del Covid ha colpito anche loro che, a oggi, sono ancora positivi. A renderlo noto è stata la stessa influencer, nel corso della mattinata di lunedì 23 agosto. La Valli ha infatti dichiarato, attraverso una serie di Stories pubblicate su Instagram, che, dopo aver avuto i nuovi risultati dei tamponi molecolari, è emerso che “tutta la famiglia continua a essere positiva”, a eccezione della piccola Bianca, l’unica che è riuscita a negativizzarsi.

“Siamo ancora tutti positivi, ma a bassa carica”, ha spiegato Beatrice nella mattinata di lunedì. Quindi ha aggiunto: “Dicono che si è vicini alla negativizzazione, anche se non è sempre così. Si può andare avanti un’altra settimana o dieci giorni. Noi comunque siamo ancora chiusi in casa. L’unica negativa del tutto è Bianca”. Al momento tutta la famiglia si trova a Forte dei Marmi, località che da meta vacanziera si è trasformata per la famiglia Valli-Fantini in metà da quarantena.

Beatrice Valli e Marco Fantini tra impegni lavorativi, famiglia e preparativi per il matrimonio

Beatrice e Marco, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, hanno spiccato il volo; non solo in amore, ma anche a livello professionale, intraprendendo una brillante carriera nel mondo della moda e del web. Oggi sono due modelli e influencer affermati e assai ricercati. Tante le soddisfazioni anche per quel che riguarda la famiglia. La coppia ha due figlie, Bianca (3 anni) e Azzurra (nata lo scorso 13 maggio). Con loro vive anche Alessandro, il figlio che l’ex corteggiatrice UeD ha avuto da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Nel 2022 Fantini e ‘Bea’, salvo altri imprevisti dell’ultimo momento, convoleranno a nozze. Il matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi nel 2020, ma a causa della pandemia l’evento prima è stato posticipato a settembre del 2021 poi al 2022.

Marco, alla fine, è stato convinto a sposarsi dalla sua dolce metà. Infatti è stata la Valli la principale promotrice per raggiungere il tanto agognato altare. Fantini, inizialmente, non era del tutto convinto. Non perché mancasse passione e amore nel rapporto, ma perché non vedeva il matrimonio come una assoluta priorità. A quanto pare ha cambiato idea: non resta che attendere i fiori d’arancio.