Uomini e Donne gossip, Beatrice Valli incinta: spuntano nuove prove FOTO

Uomini e Donne, terzo figlio in arrivo per Beatrice Valli?

A Uomini e Donne arriverà un fiocco rosa o azzurro? Non è la prima volta che si sente parlare di un’ipotetica terza gravidanza per Beatrice Valli, soprattutto nell’ultimo mese. Diversi scatti pubblicati sui social la ritraevano con un pancino sospetto che lasciava intendere una possibile cicogna in arrivo. La Valli ha smentito alcune voci passate ma l’ultima foto condivisa dal compagno Marco Fantini non fa altro che aumentare i sospetti. Beatrice, ritratta insieme ai due piccoli in occasione del compleanno del maschietto, mostra un pancino abbastanza evidente avvolto da un vestito a righe. Illusione ottica? Angolazione sbagliata? L’influencer non ha ancora detto nulla a riguardo ma i follower dei due ex protagonisti di Uomini e Donne iniziano a farsi le prime domande.

Beatrice Valli e il pancino sospetto nella foto con i figli

L’ex corteggiatrice del trono più famoso d’Italia è sempre stata molto riservata sulla sua vita strettamente privata. Anche quando è rimasta incinta della sua piccola Bianca, Beatrice Valli ha aspettato un po’ di tempo prima di dirlo ai propri follower. Talvolta però qualche scatto sospetto può sfuggire e quello pubblicato dal compagno Marco Fantini sui social è uno di questi. Non si può non fare caso alla sporgenza abbastanza evidente all’altezza della pancia dell’influencer e, visto tutte le voci su una terza cicogna in arrivo, questa foto non fa che alimentare la curiosità e il dubbio.

I social in fermento dopo lo scatto di Marco Fantini

La cosa non è sfuggita agli occhi dei follower più fedeli della coppia. In molti hanno commentato sotto il post chiedendo ai diretti interessati se non ci fosse qualche sorpresa in arrivo e se la Valli è effettivamente incinta del suo terzo figlio, il secondo con Fantini. Beatrice non ha mai fatto mistero di volere altri figli con Marco e di desiderare una famiglia numerosa, quindi si può ben sperare che presto i due potrebbero dare una lieta notizia ai loro fan.