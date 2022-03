Beatrice Valli e sorelle a Verissimo, Ludovica è una furia dopo la puntata!

Beatrice, Ludovica e Eleonora Valli sono state ospiti della puntata di Verissimo andata in onda sabato 12 marzo 2022. La loro presenza al talk show di Silvia Toffanin ha attirato molte critiche sui social di fronte alle quali la più piccola delle tre, Ludovica, non è riuscita a rimanere in silenzio. Ecco la bordata della 25enne e ciò che è emerso nell’intervista tripla delle sorelle influencer.

Ludovica Valli a Verissimo con le sorelle, la risposta alle critiche sui social

Sotto i commenti di un post pubblicato la mattina del 12 marzo 2022 su Instagram dall’account ufficiale di Verissimo dedicato alle sorelle Valli sono volate scintille. Molti telespettatori del programma non hanno gradito l’ospitata delle tre sorelle, vomitando insulti e scrivendo parole offensive nei loro confronti. In particolare molti utenti hanno commentato dicendo che Eleonora e Ludovica sono diventate famose solo grazie alla notorietà acquisita da Beatrice dopo la partecipazione a Uomini e Donne e non per qualche merito particolare.

La meno famosa delle tre, Eleonora, è stata particolarmente presa di mira per apparire diversa dalle sorelle, essendo l’unica tra le tre a non aver partecipato al dating show di Maria de Filippi e per mostrarsi meno rispetto a loro. Davanti ad uno dei tanti commenti del genere Ludovica non si è tirata indietro.

L’influencer ha invitato a non parlare delle persone di cui non “si conosce la storia”. La minore delle Valli si è difesa dicendo di non dover ringraziare nessuno ne tantomeno la sorella Beatrice per la sua popolarità se non sé stessa, sua madre e i programmi ai quali ha partecipato. “Ho aperto IG e ho cominciato a fare quello che oggi è diventato il mio lavoro quando ancora Beatrice non aveva alcun social o almeno non era il suo mezzo di ‘lavoro’ dato che faceva altro. A volte si fa più bella figura a rimanere in silenzio” ha aggiunto. L’influencer ha concluso il discorso riferendosi alla sorella Eleonora, dicendo che ha fatto bene a intraprendere un percorso simile al suo e a quello di ‘Bea’: “Il suo profilo è super positivo, ha tantissime cose da raccontare. Magari fossero tutti così i profili degli influencer”.

Verissimo, le frecciatine di Ludovica Valli alla sorella Beatrice

L’intervista di Silvia Toffanin alle sorelle Valli ha visto alcuni momenti alquanto imbarazzanti che hanno avuto come protagonista la minore, Ludovica. Quest’ultima è apparsa in vena di fare frecciatine a Beatrice. Innanzitutto la 25enne ha definito il futuro marito di ‘Bea’, Marco Fantini, “santissimo”, come se non facesse altro che sopportare il carattere della 27enne.

Poi quando la Toffanin ha chiesto alle tre come si organizzano nelle riunioni di famiglia con i loro 5 figli in totale Beatrice ha detto che ciò è successo solo una volta. Ludovica ha fatto eco dicendo “Non ci parliamo mai..”. Ciò sembra molto strano e non dà l’impressione di una famiglia unita. Effettivamente le malelingue da tempo parlano di invidia e competizione soprattutto tra Ludovica e Beatrice. Le parole della 25enne a Verissimo erano semplicemente scherzose o nascondono attriti tra le sorelle?