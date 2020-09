Beatrice Valli e Marco Fantini, furto nella notte a Venezia: la denuncia

Beatrice Valli e Marco Fantini sono tornati alla ribalta della cronaca per il furto subito nel corso della loro trasferta a Venezia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono nella città lagunare per presenziare alla Mostra internazionale del cinema. Come di consueto avviene in occasione di questo evento, anche Marco e Beatrice hanno sfilato sul red carpet, esibendo dei preziosi outfit. Ad ammirare gli abiti della coppia, però, non sono stati soltanto i fan, ma anche i malintenzionati. Nelle ultime ore Beatrice ha condiviso sul suo profilo Instagram delle stories dove ha denunciato di essere stata derubata. Ad attirare l’attenzione dei ladri sono stati principalmente i vestiti della coppia. Abiti griffati, che hanno un valore economico significativo. Stando a quanto riferito dalla Valle, si sono accorti del furto solo nella mattinata. L’ex volto del Trono Classico ha riferito che i ladri avevano portato via tutti i vestiti dall’ufficio.

Il paragone con Nunzia De Girolamo

“Sono venuti a rubare tutto ciò che avevamo” ha rivelato la Valli, per poi aggiungere che ad essere stati trafugati sono stati anche gli outfit di Marco. Davvero una brutta esperienza quella che ha vissuto la coppia a Venezia. Beatrice, inoltre, ha riferito che i malviventi hanno distrutto tutto, spaccando vetri, suppellettili e tanto altro. Nelle ultime ore l’ex di Uomini e Donne è stata molto criticata dal web per una storia condivisa su Instagram. L’influencer è stata taggata in un meme che la paragona all’ex parlamentare Nunzia De Girolamo. Entrambe indossavano lo stesso abito. La storia, quindi, ha messo in evidenza l’outfit di Beatrice, sminuendo quello dell’ex parlamentare.

Le critiche mosse contro Beatrice

Sui social è subito esplosa la polemica. In tanti hanno puntato il dito contro la scelta della Valli, scrivendo: “C’è davvero bisogno di criticare qualcuno per esaltare?“. Ma non è solo questo a far indignare il popolo del web. A mandare su tutte le furie gli utenti social è stato anche un’altro video dell’influecer, dove si vedeva Beatrice utilizzare la mascherina solo per coprire il naso.