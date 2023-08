Beatrice Valli e l’intimità con Marco: “Almeno 2 volte a settimana…”

By

Marco Fantini e Beatrice Valli rappresentano una delle coppie di Uomini e Donne più amate e famose di tutte le edizioni. Insieme sono riusciti a farsi apprezzare dal pubblico, con la loro semplicità e l’amore per la propria famiglia. Oggi in casa si prendono cura di quattro figli: Alessandro, che Beatrice ha avuto da una relazione precedente, Bianca, Azzurra e Matilda Luce. Ma come gestisce l’imprenditrice digitale la vita di coppia dopo la maternità?

Si tratta di un argomento che genera tanta curiosità e di cui la stessa Valli decide di parlare nel nuovo numero della rivista Grazia. Il settimanale dedica all’ormai nota imprenditrice la copertina, dove è ritratta mentre tiene in braccio Matilda Luce, nata lo scorso mese di aprile. Lei è, infatti, l’ultima arrivata in casa Fantini. Beatrice e Marco, con i loro bambini, riescono sempre a strappare un sorriso ai loro fan, anche perché si può dire che insieme formano una di quelle coppie note più genuine sui social network.

Solo nelle scorse ore, i fan hanno fatto notare di apprezzare molto il fatto che la Valli si mostri per quello che è, senza aggiungere troppi ritocchi alle sue foto. Ma dietro ciò che si mostra sui social media, ci sono possono essere delle difficoltà. Quando le viene chiesto cosa sia stato difficile affrontare dopo la maternità, oltre al lavoro, Beatrice parla della sua intimità con Marco.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne confida qualcosa che riguarda molte donne, per cui ha ricevuto tanto supporto da Fantini. Qual è il motivo per cui Beatrice ha trovato difficoltà nell’intimità con suo marito dopo la gravidanza?

“Forse anche perché ti senti meno seducente e poco sicura del tuo corpo, che è cambiato. Marco mi ha sempre detto: ‘Sei bellissima’, anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare”

Marco, dunque, l’ha aiutata molto a ritrovare sicurezza in sé stessa dopo le gravidanze. Detto ciò, Beatrice Valli confessa come fanno a far combaciare la vita da genitori con quella da marito e moglie:

“Per riaprire il cantiere del sess*, però, ci vuole anche organizzazione. Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro”

A detta di Beatrice, la quantità e il numero delle volte che si dedicano all’intimità quando si è genitori “è importante, altrimenti ci si perde”. Non solo, non dovrebbero mai mancare i momenti di tenerezza. Racconta, in questa fase dell’intervista, un episodio avvenuto qualche giorno fa, dopo una giornata di lavoro abbastanza impegnativa.

Ha fatto notare a Marco che non le aveva dato neanche un bacio. “E lui: ‘Perdonami, oggi figli e lavoro ci hanno distratto l’uno dall’altra’”, le ha risposto Fantini con tutta la sua dolcezza.