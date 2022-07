Beatrice Valli e la pancia gonfia: 4 figlio? No, un problema di salute

La nota influencer ha tenuto a specificare di non essere in attesa di un nuovo bambino: i motivi dietro la sua forma fisica sono ben altri

C’è una fetta di pubblico piuttosto ampia che ha scoperto dell’esistenza di Beatrice Valli grazie al recente documentario sul suo matrimonio con Marco Fantini trasmesso qualche giorno fa dalla rete Real Time. A quanto pare, i “nuovi arrivati” sul seguitissimo profilo dell’influencer non si stanno comportando proprio benissimo nei confronti dell’ex Uomini e Donne, stando a quanto raccontato dalla stessa Valli via Instagram Stories.

Qualche ora fa, a proposito, Beatrice Valli ha messo mano al suo profilo per chiarire una volta e per tutte di non essere incinta del quarto figlio. Il chiarimento è arrivato perché sembra che siano stati in tanti, di recente, ad averle chiesto se fosse in dolce attesa. Il motivo dietro all’evidente “pancino” della Valli, in ogni caso, non è legato ad un nuovo bebè in arrivo. Tutt’altro! L’influencer ha tenuto a chiarire a proposito di avere un (piccolo) problema di salute che le sta causando questo gonfiore.

Stando a quanto scritto sul social, Beatrice Valli soffre di intolleranza al lattosio, una condizione che (è evidente) la porta a gonfiarsi più del dovuto. Come da lei sottolineato, non è certo questo il motivo che potrebbe mai spingere una persona sconosciuta a farle delle domande così intime e personali come la classica “Ma sei di nuovo incinta?”. Ecco le dure parole di Beatrice Valli in proposito:

“Trovo però davvero poco carino tutte le volte chiedere o affermare che io lo sia tenendolo però nascosto cosa che in realtà potrei anche fare perché non sono obbligata a dirlo subito, anzi. Anche perché magari dietro a questa domanda non c’è nulla di male ma a volte si nascondono cose che fanno male, in cui uno sta attraversando soffrendo o banalmente non vuole esternare”.

A questo punto, Beatrice Valli ha fatto un’altra precisazione, lasciando di fatto intendere di voler allargare ulteriormente la famiglia, seppure sia per ora soltanto un’idea. Qui sotto le sue parole a riguardo:

“Ma la cosa più assurda è quando parli con le persone e confidi loro che vorresti allargare la famiglia e loro ti rispondono: “Ma non sei stanca di fare figli?”. Ma davvero? Io rimango davvero sbalordita da persone che fanno affermazioni di questo tipo”.

La famiglia Valli-Fantini, dunque, è destinata ad ampliarsi ulteriormente. Queste sono le intenzioni dei due neo-sposi, che però, almeno per il momento, non sono in attesa di nessun nuovo pargolo.

Beatrice Valli: chi sono i suoi tre figli

Almeno per ora, Beatrice Valli è diventata mamma per 3 volte. Il primissimo figlio si chiama Alessandro ed è nato dalla relazione con l’ex Nicolas Bobi. quando la ex corteggiatrice di Uomini e Donne era ancora minorenne. La Valli, quindi, si presentò a U&D per corteggiare il suo Marco già con un bambino alle spalle.

Gli altri due figli Beatrice Valli li ha avuti proprio da Marco Fantini: le piccole Bianca e Azzurra sono nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.