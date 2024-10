Beatrice Valli e Fantini: “Ci siamo risposati”. Porsche nera e invitati

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati. Di nuovo! Dopo aver pronunciato il fatidico “sì” due anni e mezzo fa a Capri in una cornice mozzafiato, sabato 19 settembre si sono uniti in matrimonio in chiesa. A differenza della festa sull’isola campana, molto ripresa sui social con post e storie, stavolta massimo riserbo per l’evento nuziale. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi modelli e influencer di fama, hanno fatto trapelare pochissimo. “Sì! Ci siamo sposati in chiesa”, hanno confermato via Instagram, evitando, al momento, di postare una carrellata di immagini e video.

Beatrice Valli e Marco Fantini: i dettagli del matrimonio in chiesa

Qualcosa, però, è comunque trapelato. Fantini e Valli, per le seconde nozze, hanno scelto una chiesa in Emilia Romagna, regione che ha dato i natali a Beatrice (l’influencer è originaria di Bologna). Per la giornata speciale hanno optato di viaggiare su un’auto d’epoca, una Porsche nera. Al matrimonio ha partecipato un gruppo ristretto di persone, ossia i famigliari e gli affetti più cari ai due ex volti di Uomini e Donne.

Presenti in chiesa e poi al pranzo anche le sorelle della sposa, Eleonora e Ludovica, con i rispettivi compagni. Dunque, sì, ci sarebbe stata anche ‘Ludo’, più volte di recente al centro del gossip proprio con la sorella Beatrice. Le due donne hanno spiegato in diverse occasioni che hanno caratteri differenti e che non sempre vanno d’accordo; dall’altro lato hanno sostenuto che, nonostante si siano verificate alcune incomprensioni, c’è sempre stato affetto e rispetto tra loro.

Perché gli sposi hanno mantenuto così tanta riservatezza visto che solitamente, per casi di questo genere, tappezzano i loro profili social di contenuti? Sulla questione i diretti interessati non hanno dato spiegazioni. Un’ipotesi, che sembra plausibile, è che, vista la difficile situazione relativa al maltempo che stanno affrontando tante aree dell’Emilia Romagna, i due influencer abbiano voluto evitare per rispetto di mostrare immagini festanti. Probabilmente gli sposi racconteranno i dettagli della giornata più avanti, magari attraverso qualche intervista.