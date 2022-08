“Beatrice Valli e Chiara Ferragni non si sopportano”: gossip da Ibiza

Estate a Ibiza per Beatrice Valli e Chiara Ferragni. Le due influencer sono arrivate sulla Isla con i rispettivi mariti: da un lato Marco Fantini, dall’altro Fedez. Stando a quanto riporta The Pipol le due starebbero facendo il possibile per non incontrarsi. L’isola è piuttosto grande ma i posti più in ed esclusivi, quelli frequentati dai Vip per intenderci, sono pochi. E l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’imprenditrice digitale si terrebbero a debita distanza…

Ufficialmente le due si seguono a vicenda su Instagram ma in realtà non sono grandi amiche. Da tempo si parla di una certa antipatia tra Beatrice Valli e Chiara Ferragni. In passato la sorella di Ludovica ed Eleonora è stata addirittura accusata da qualche follower di copiare spudoratamente la collega più grande. All’epoca la Valli si difese sostenendo che non c’era alcuna competizione e che come altre cercava di fare questo lavoro a modo proprio.

Ora, stando a quanto si legge sul portale di gossip e spettacolo, Beatrice Valli e Chiara Ferragni “non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?”. Non è escluso che le due siano entrate in conflitto a causa di qualche contratto di lavoro dato che sono attive nello stesso settore, che è principalmente quello dei social network.

Ma sia Beatrice Valli sia Chiara Ferragni sono testimonial richieste per pubblicizzare in tv e su carta stampata vari prodotti, principalmente beauty e jewelery. Le dirette interessate chiariranno presto la faccenda e sveleranno la vera natura del loro rapporto? Intanto la vita privata di entrambe procede a gonfie vele: Beatrice e Chiara sono due mogli e madri presenti e appagate.

La Valli è convolata a nozze lo scorso maggio con Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne. Alla corte di Maria De Filippi il primo incontro tra i due, che ad oggi restano una delle coppie più belle nate all’interno del programma di Canale 5. Prima del matrimonio hanno avuto due figlie: Bianca e Azzurra. Beatrice è mamma pure di Alessandro, nato da una precedente relazione.

Chiara Ferragni è invece felicemente sposata con il rapper Fedez dal 2018. L’esperta di contenuti digitali e il cantante hanno due bambini: Leone e Vittoria. Di recente non hanno escluso la possibilità di allargare la famiglia con un terzo erede.