Beatrice Valli copia Chiara Ferragni e Fedez? La spiegazione dell’ex UeD

Beatrice Valli accusata di voler copiare Chiara Ferragni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi felicemente fidanzata con Marco Fantini, dal quale ha avuto due figli – Bianca e Azzurra (‘Bea’ quando iniziò la relazione con il tronista era già madre di Alessandro, avuto da una precedente love story), in questo periodo si trova in Sardegna con tutta la famiglia. Giorni spensierati di mare e di relax. Non manca però nemmeno un po’ di lavoro. La Valli infatti aggiorna costantemente la sua pagina Instagram, dove non mancano post di sponsorizzazione. Naturalmente c’è spazio anche per gli scatti più intimi, cioè familiari. Insomma, il ‘canovaccio’ è il medesimo di quello di Chiara, appunto: family, pubblicità, ogni tanto qualche riflessione sulla vita etc etc… Sono i social ‘bellezza’, d’altra parte, dove tutto si mescola e i confini tra lavoro, privato e pubblico sono abbattuti con cadenza quotidiana.

Ebbene, secondo qualcuno la coppia Valli – Fantini cercherebbero di ricalcare i quotatissimi The Ferragnez. E proprio su tale tema Beatrice ha voluto fare chiarezza dopo che qualcuno su Instagram l’ha attaccata, usando del sarcasmo. In particolare le è stato chiesto se fosse in vacanza o a fare marketing. “Non sarete mai i The Ferragnez”, la bordata di un utente. Bordata prontamente ‘parata’ da ‘Bea’, che ha spiegato che “non c’è alcun paragone e non deve nemmeno essere fatto”. “Il motivo – ha proseguito – è semplice: tutte e due facciamo a modo nostro questo lavoro! Mi dispiace leggere sempre questi commenti inutili e cattivi”.

Chiara Ferragni e Beatrice Valli, influencer che ‘mixano’ privato e pubblicità

Come sopradetto, dei punti di ‘contatto’ tra Chiara Ferragni e Beatrice Valli ci sono. Entrambe sono due giovani donne affermate, entrambe sono madri, entrambe coltivano una storia d’amore solida – la prima con Fedez, la seconda con il modello Fantini. Ed entrambe dosano il loro esporsi mediaticamente, mixando pillole di privato a campagne pubblicitarie, non disdegnando ogni tanto di avventurarsi in massime sulla vita (più o meno azzeccate a seconda dei contesti e dei frangenti). Il punto non è che una copi l’altra: il punto è che il lavoro da influencer, che piaccia o meno, nella maggior parte dei casi, è proprio mostrarsi ai fan sotto una miriade di sfaccettature.