Uomini e Donne: quanto guadagna Beatrice Valli su Instagram

Beatrice Valli star di Instagram dopo l’esperienza a Uomini e Donne, dove ha incontrato il grande amore Marco Fantini. Archiviata l’avventura da corteggiatrice la giovane modella è diventata molto popolare sui social network, riuscendo a catturare l’attenzione di quasi tre milioni di follower. Un traguardo importante che permette alla Valli di guadagnare delle cifre piuttosto sostanziose e ad essere del tutto indipendente grazie a questa occupazione.

A fare i conti in tasca a Beatrice Valli ci ha pensato il profilo Tik Tok Quanto guadagna che ha rivelato quanto guadagnerebbe la 26enne ad ogni post condiviso sul suo account Instagram. Pare che la modella e web influencer percepisca dieci mila euro per ogni singola foto o video che condivide sul suo profilo, seguito per la precisione da 2.7 milioni di follower.

Alla cifra finale vanno aggiunti i cachet da modella e come testimonial di brand importanti. Insomma, un lavoro ben remunerativo ma allo stesso tempo assai intenso e faticoso visto che richiede una costanza quotidiana. Nonostante i tre figli – Alessandro, Bianca e Azzurra – Beatrice Valli è sempre presente su Instagram. Pure in vacanza, come in questi giorni che è con la famiglia a Santorini, in Grecia.

Beatrice Valli guadagnerebbe su Instagram quanto Giulia De Lellis, che può invece contare su 5 milioni di follower. Anche l’ex fidanzata di Andrea Damante guadagnerebbe all’incirca diecimila euro per ogni post condiviso su Instagram. Leggermente inferiori gli utili di Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi.

Rosa Perrotta, diventata popolare grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, non andrebbe oltre 2.5000 euro a storia e 3 mila a post. Più economica Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di Barbara d’Urso, che chiederebbe solo duemila euro a storia.

Numeri importanti, che rendono quello della web influencer un lavoro a tutti gli effetti. A quanto pare il prezzo dipende molto dalla popolarità del personaggio nonché dal numero dei follower. Più seguaci si hanno più si possono chiedere compensi maggiori per sponsorizzare trucchi, abiti, gioielli e altri prodotti di varia natura.