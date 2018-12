Beatrice Valli, decisione drastica e sfogo: “Vergogna”. Figlia insultata

Beatrice Valli, decisione drastica e sfogo: “Vergogna”. Ancora pesanti insulti sull’aspetto della figlia (‘Mostro’). Poi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne spiega perché continua a pubblicare le foto della piccola

Beatrice Valli e la figlia Bianca, nata lo scorso anno, continuano a essere bersaglio degli hater sui social. Così, poche ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preso una decisione drastica. In più, ha spiegato che, nonostante le malelingue, continuerà a pubblicare le foto di Bianca. Ma andiamo con ordine. La Valli ha pubblicato nella giornata odierna una dolce foto di Bubi (simpatico soprannome della figlia) su Instagram. La bimba, sorridente e impiastricciata dallo zucchero a velo di una brioches, è stata presa di mira da alcuni sgradevoli commenti. Addirittura qualcuno si è spinto a definirla ‘Mostro’. La reazione della mamma non si è fatta attendere.

“Vergogna, smettiamola con questa storia”. Beatrice ha deciso: “D’ora in poi vi blocco”

“Vergogna, smettiamola con questa storia. D’ora in poi vi blocco senza nemmeno pubblicarvi”, ha scritto Beatrice in una sua Instagram Stories, riferendosi ai maligni commenti piovuti su Bianca. Poi, sul suo profilo, a chi le ha chiesto se non fosse il caso di smetterla di pubblicare le foto della bimba, vista la cattiveria di alcuni utenti, ha spiegato: “Io posto come ho sempre detto tutto quello che è la mia vita, da sempre. Quello che mi fa star bene e quello che mi fa piacere pubblicare Questo non significa che se posto qualcosa deve per forza essere criticato o giudicato. Io lo faccio per trasmettere amore e solo le cose belle che la vita mi ha dato. Non capisco perché non dovrei pubblicare foto dei miei figli”. La compagna di Fantini ha infine precisato: “Non credo di farlo spesso, ma se ogni tanto lo faccio, non penso che ci sia qualcosa di sbagliato”.

L’ex corteggiatrice e la figlia continuano ad essere nel mirino degli hater

Come prima accennato, non è la prima volta che Beatrice deve fare i conti con simili voci. Soltanto tre giorni fa è accaduta una situazione simile. Anche in quell’occasione l’ex corteggiatrice ha immediatamente replicato agli insulti.