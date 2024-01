Beatrice Valli, compleanno: maxi festa. Ludovica non c’è, la reazione

Maxi festa di compleanno per Beatrice Valli che nella giornata di domenica 14 gennaio ha festeggiato il suo 29esimo compleanno in un ristorante chic milanese. Per l’evento ha optato per un abito rosso e lungo. Naturalmente al suo fianco c’è stato il marito Marco Fantini. Tra i vip che hanno partecipato al party romantico si sono visti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Maria Vittoria Paolillo e Bianca Atzei. Presente anche Eleonora, la sorella dell’influencer. Assente l’altra sorella, Ludovica con cui i rapporti sono ‘ghiacciatissimi’.

“It’s my day! Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani. Direi che basti ma è tutto così meravigliosamente bello!”. Questo il messaggio scritto da Beatrice su Instagram sotto ad alcune foto della festa. Il post è stato travolto da una miriade di commenti da parte dei fan e dei personaggi dello star system italiano. A colpire, ma non troppo, il totale silenzio di Ludovica Valli che non ha piazzato nemmeno un like, tantomeno ha rilasciato un commento di auguri.

Di recente Beatrice ha fatto sapere di avere un rapporto strettissimo con la sorella Eleonora. Quindi ha aggiunto che con ‘Ludo’ non c’è alcunché di grave, ma che è meno presente nella sua vita. Ok che non c’è nulla di gravissimo, ma è alquanto curioso notare come le due sorelle, entrambe ex volti di Uomini e Donne, si ignorino costantemente e beatamente. Ed è pure strano che a un maxi party, come quello del 29esimo compleanno di ‘Bea’, in cui sono state invitate molte persone, sia mancata proprio una delle sorelle.

Non è dato sapere se l’invito a Ludovica sia stato presentato oppure no. Quel che è certo è che l’ex tronista, anche laddove abbia ricevuto la partecipazione, mentre Beatrice festeggiava, stava da un’altra parte. Infatti l’influencer, nella serata di domenica, dopo aver trascorso un weekend in montagna con il compagno e i figli, ha fatto rientro a casa. In una serie di Stories Instagram ha spiegato che i bimbi erano stanchi e che ha faticato a dormire. Un accenno al compleanno di Beatrice? Manco per idea. Come si diceva poc’anzi, un beato disinteressamento. Le famiglie del Mulino Bianco non esistono nemmeno per gli e le influencer “perfetti”.

AGGIORNAMENTO: Ludovica è intervenuta sulla questione compleanno. Ecco il suo intervento piuttosto duro: