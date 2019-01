Beatrice Valli compie 24 anni: “Grazie Marco Fantini”

Beatrice Valli: è il compleanno dell’ex corteggiatrice

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli oggi compie gli anni. A volerlo ricordare sui social, ci ha pensato proprio la festeggiata tramite un post sul suo profilo Instagram. Anche se, pure Marco Fantini, il suo attuale compagno, ha voluto dedicare una storia alla sua amata Bea. I due, usciti insieme dagli studi di Uomini e Donne hanno sempre manifestato il loro immenso amore, tanto da arrivare ad avere una figlia tutta loro. La piccola Bianca, infatti, è il frutto del loro sentimento. Nell’anno in corso, invece, sembrerebbe vociferarsi anche di un matrimonio in arrivo. Dunque, una delle coppie più amate del programma della De Filippi, probabilmente o, forse sicuramente, si unirà in matrimonio nel 2019.

Gli auguri di Marco Fantini e il post di Beatrice

Come già anticipatovi sopra, l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, nonché fidanzatissimo di Bea, ha scelto di postare una loro foto insieme scrivendo semplicemente: “Tanti auguri amore mio“. I due, insieme ieri sera in occasione della fashion week sono apparsi insieme sul web. Proprio dalla serata appena trascorsa, Beatrice pubblica una foto che la ritrae con il suo Fantini e scrive: “Tante sono le cose che vorrei dirvi, ma per prima cosa voglio ringraziare i marchini per questo bellissimo anno insieme, spero sia ogni giorno più bello dell’altro. Happy birthday to me. Non desideravo un compleanno migliore”.

Con chi festeggerà Beatrice il suo ventiquattresimo compleanno?

Nonostante la giovane età, 24, la Valli è sempre apparsa molto matura, forse anche per via della sua situazione familiare. Ricordiamo, infatti, che Beatrice ha due figli: Bianca avuta da Marco e, Alessandro da una sua relazione precedente. Quindi è diventata mamma appena maggiorenne. Sotto il post da lei stessa postato arrivano gli auguri della sorella, Ludovica..di Alessandra Amoroso, Nicole Mazzocato, Valentina Ferragni e tanti altri ancora. Ma, con chi festeggerà questo ventiquattresimo compleanno Beatrice? Pochi minuti fa è apparsa in compagnia dei suoi due figli e di una bellissima torta.