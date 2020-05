Beatrice Valli: come sta, quanto pesa Azzurra e quando torna a casa

Beatrice Valli dopo il parto: come sta, quanto pesa Azzurra e quando torna a casa dall’ospedale

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta ieri 13 maggio. La celebre influencer, con un passato da corteggiatrice a Uomini e Donne – dove ha conosciuto Marco Fantini, suo attuale compagno di vita nonché futuro marito -, oggi è spuntata sui social, realizzando una serie di Stories Instagram in cui ha raccontato come sta, quando farà rientro a casa e quanto pesa la piccola Azzurra, l’ultima arrivata in famiglia (la Valli è già mamma di Alessandro, avuto da una precedente relazione, e di Bianca, avuta dall’ex tronista Fantini)

Beatrice Valli: “Azzurra pesa 3,5 kg e domani torniamo a casa”

“Mi state chiedendo in tantissimi quando tornerò a casa. Lo farò domani 15 maggio. Devono passare 48 ore dopo la nascita della bimba per controlli e test di routine”, ha spiegato Beatrice che ha aggiunto di stare molto bene: “La piccola pesa 3,5 kg, mangia come non mai. Stanotte non ho dormito niente. Dalle 3 di notte fino alle 10 del mattino è rimasta completamente sveglia perché si attaccava ogni mezzora perché il latte ovviamente non c’era. Adesso sta arrivando”. L’ex corteggiatrice ha concluso: “Non vedo l’ora di tornare a casa. Mi ha detto Marco che Bianca continua a chiedere: ‘Ma Azzurra dove è?’. Alessandro invece è già più abituato, è più grande ed ha già vissuto la nascita di Bianca”

Ludovica Valli sulla nascita della nipotina Azzurra: “Benvenuta”

“Finalmente stanotte è nata Azzurra. Benvenuta alla piccolina!”. Così ha commentato una gioiosa Ludovica Valli tra le sue Stories Instagram. “Vi chiedo una cosa – ha aggiunto, rivolgendosi ai fan –, non scrivetemi perché non andiamo a trovarla, perché non stiamo con loro etc… Perché non si può. In più una bambina appena nata non ha difese immunitarie e non sarebbe corretto.” “Tutti abbiamo voglia di andarla a vedere e di stringerla forte ma portiamo pazienza. Si spera che tutto tornerà alla normalità, così potremo andare a trovare Azzurra”, ha chiosato l’ex tronista.