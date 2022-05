Beatrice Valli come mamma l’ha fatta: foto, bufera e commento di Fantini

Beatrice Valli osa su Instagram, pubblicando due scatti in cui si è ritratta come madre natura l’ha fatta. In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne, oggi affermata e brillante influencer nonché testimonial di prestigiosi marchi di moda, si è ritratta in una piscina, senza costume, mostrando il fondoschiena. Una fotografia ritenuta da qualcuno artistica; altri invece l’hanno considerata volgare e scandalosa. In un amen infatti, sotto al post, si è scatenata una bufera, con i fan spaccati: sono piovuti sia elogi, anche da volti noti, sia feroci critiche. “Bea”, già consapevole del pandemonio che avrebbero scatenato le istantanee, si è premurata di impreziosire il post con la seguente didascalia: “Cit.: ma sei una mamma”.

Nella fattispecie, gli scatti, in una manciata di ore, hanno collezionato oltre 1.300 commenti. Un’ondata di indignazione a cui hanno fatto da contraltare alcune opinioni assolutamente favorevoli. L’ex tronista di UeD Ramona Amodeo ha chiosato un frizzante “sei stupenda”. La fidanzata di Valentino Rossi, la modella Francesca Sofia Novello, ha scritto un entusiasta “sei una super mamma e bellissima!”. Medesimo commento stilato dalla danzatrice di Amici di Maria De Filippi Giulia Pauselli.

Il premio “commento epico” è andato però a Marco Fantini, compagno di vita della Valli (i due si sposeranno tra pochi giorni, le nozze sono state calendarizzate per il 29 maggio). Come ha preso gli scatti ultrà “vivaci” di Beatrice? Benone. “Avevi finito i cambi in valigia?”, la domanda ironica dell’ex tronista. Un’esternazione che ha mandato in visibilio i fan della coppia. Il commento ha inanellato migliaia di like, testimonianza che Fantini ha colto nel segno (qui le fotografie discusse dell’influencer).

Beatrice Valli: all’addio al nubilato assente la sorella Ludovica

Nei giorni scorsi Beatrice è stata protagonista di un festoso addio al nubilato. Le amiche più strette della bolognese hanno optato per una breve fuga in Puglia, in una masseria tipica del posto, Borgo Ritella. Relax in piscina, con tanto di anello gonfiabile enorme a prova di selfie, cena a base di piatti locali e danze a ritmo di pizzica, danza popolare pugliese: questi i momenti salienti della giornata. All’evento non ha preso parte Ludovica Valli, sorella minore della futura sposa.

L’ex tronista ha reso noto su Instagram che non ha potuto andare in Puglia a festeggiare la sorella a causa della figlia malata. La piccola Anastasia, venuta alla luce a marzo 2021, è stata colpita da un virus che le ha procurato febbre e irritazione cutanea.