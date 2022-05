Svolta nella vita privata di Beatrice Valli. A sette anni dalla scelta a Uomini e Donne l’ex corteggiatrice, oggi affermata influencer, sta per sposare l’ex tronista Marco Fantini. Il matrimonio della coppia è stato rinviato più volte: prima per la nascita della figlia Azzurra, poi per la pandemia da Covid-19. Ora, finalmente, la data definitiva fissata al prossimo 29 maggio.

A poche settimane dalle nozze Beatrice Valli si sta godendo il classico addio al nubilato. Le amiche più strette della bolognese hanno optato per una breve fuga in Puglia, in una masseria tipica del posto. Più precisamente la scelta è ricaduta sulla lussuosa masseria Borgo Ritella. La futura sposa si è concessa prima un pomeriggio in piscina, con tanto di anello gonfiabile gigante a prova di selfie. Poi la sera una cena con pietanze tipiche e pizzica, danza popolare pugliese.

Grande assente all’evento Ludovica Valli, sorella minore di Beatrice e anche lei ex volto di Uomini e Donne e popolare influencer. In passato si è parlato più volte di una certa rivalità tra le due ma le dirette interessate hanno sempre smentito. L’assenza all’addio al nubilato poteva diventare l’occasione per alimentare ulteriori gossip ma ci ha pensato Ludovica a fermare subito in tempo il chiacchiericcio.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato su Instagram che non è presente all’evento a causa della figlia malata. La piccola Anastasia, nata a marzo 2021 dall’amore per il compagno Gianmaria Di Gregorio, è vittima da qualche giorno di un virus che le ha procurato febbre e irritazione cutanea.

In diverse storie Ludovica ha ammesso di essere parecchio dispiaciuta di non essere presente alla festa di Beatrice visto che non vede spesso la 27enne a causa dei rispettivi impegni privati e professionali. La più piccola delle sorelle Valli non se l’è però sentita di lasciare da sola la sua primogenita.

Al contrario in Puglia è presente l’altra sorella di Beatrice, Eleonora, pure lei molto attiva sui social network sebbene non abbia mai preso parte al dating show di Maria De Filippi.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno il prossimo 29 maggio a Capri. La sposa ha già anticipato che il suo abito nuziale è il classico vestito da principessa e porta la firma di Atelier Eme. La modella sfoggerà poi un altro outfit per la festa.

Durante la cerimonia avranno un ruolo speciale i tre figli di Beatrice: Alessandro, nato dal precedente rapporto con Nicolas, e Bianca e Azzurra, avute da Fantini. La Valli ha scelto come testimone di nozze una sua cara amica mentre le sorelle Eleonora e Ludovica saranno le sue damigelle d’onore.