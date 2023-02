Beatrice Valli, brutto sfogo in viso: Sanremo rovinato? (Foto)

Beatrice Valli si sta preparando in queste ultime ore per partecipare, come ogni buona influencer che si rispetti, al Festival di Sanremo 2023, in programma a partire da domani, martedì 7 febbraio e fino all’11 febbraio come sempre al teatro Ariston.

Ad ogni modo, la moglie di Marco Fantini si è ritrovata costretta a pochissime ore dall’inizio della kermesse a dare una brutta notizia ai suoi numerosi follower. Niente di particolarmente grave, per fortuna, ma un piccolo problemino cutaneo che a pochissime ore dall’inizio del festival proprio “non ci voleva”.

Beatrice Valli ha infatti condiviso sulle sue Instagram Stories, con uno sguardo comprensibilmente infastidito, un selfie dove si mostra con il viso palesemente arrossato, particolarmente nella zona sotto agli occhi. Qui sotto potete recuperare la foto pubblicata pochissime ore fa dall’ex volto di Uomini e Donne.

Ma cosa può essere successo al volto della star di Instagram? Beatrice Valli non ha ancora confermato cosa sia accaduto con precisione, ma viene da pensare che lo sfogo cutaneo sia stato direttamente causato da un particolare tipo di trucco che si è applicata in viso poco prima.

Lei e il marito Marco Fantini, infatti, hanno deciso di farsi truccare dalla make-up artist Valentina Paolillo (esperta di trucchi cinematografici) con un full face ispirato al celebre film Avatar, in questi giorni al cinema. Com’è noto, i protagonisti del lungometraggio di James Cameron sono degli alieni del pianeta Pandora, interamente ricreati con la computer grafica.

Evidentemente, il colore o il prodotto utilizzato, una volta eliminato, deve aver fatto una brutta reazione sulla pelle di Beatrice Valli. Adesso, l’influencer sarà costretta a sperare che entro domani sera tutto si risolva, altrimenti dovrà affidarsi ad un buon correttore che le permetta di coprire il rossore, decisamente antiestetico. Ben più fortunato sembra essere stato Marco Fantini, che almeno per il momento non ha condiviso Stories con il volto arrossato come quello della moglie.

Chi lo sa, tra l’altro, se in questi giorni Valli e Fantini incontreranno nella cittadina ligure i loro nuovi vicini di casa: com’è noto Fedez e Chiara Ferragni sono in questi giorni a Sanremo e andranno presto a vivere nel loro stesso palazzo di CityLife a Milano.