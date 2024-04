Beatrice Valli al figlio 11enne: “La scuola è noiosa”. È bufera

Nuova polemica per Beatrice Valli. Dall’odio social alle ‘mamme influencer’, nell’ultimo periodo la Valli è stata protagonista di diverse e accese discussioni sul mondo del web. L’ultima è arrivata ieri, 6 aprile, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato la foto di una conversazione Whatsapp avuta con il primogenito Alessandro, di 11 anni. Come la maggior parte dei ragazzini di quell’età, Alessandro non ama particolarmente la scuola o studiare. Nonostante ciò, ha voluto chiedere scusa alla mamma per non essersi impegnato a sufficienza a scuola di recente e per non aver avuto voglia di andarci, promettendo di fare meglio da qui in avanti. Al che, la risposta dell’influencer ha scatenato un’ondata di critiche.

“Amore non devi chiedermi scusa! Io capisco come ti senti, la scuola è noiosa”, si legge nel testo inviato da Beatrice Valli, che ha poi censurato il resto del messaggio. In realtà, la Valli voleva solo fare una risata con i suoi follower, facendo vedere che suo figlio le aveva chiesto scusa solo per farsi dare il permesso di andare da un amico. Ma, l’attenzione degli utenti è virata totalmente sulle parole scelte per rispondere al bambino. A detta di molti, dire una cosa del genere non va bene perché non aiuta il piccolo a voler studiare, ma potrebbe finire per scoraggiarlo ancora di più.

Da lì, si è scatenata una vera e propria bufera contro l’ex volto di Uomini e Donne, che ha immediatamente deciso di rispondere a tono. “Da quando siete tutte psicologhe infantili? Che ognuno faccia il suo, grazie. Quanta non conoscenza c’è in questo magico mondo”, ha scritto la Valli. Dopodiché, la 29enne si è sfogata in una serie di video, invitando le persone ad informarsi prima di parlare. Beatrice ha addirittura rincarato la dose, rivendicando la sua polemica affermazione:

Sì, è vero, la scuola, per com’è adesso, per com’è strutturata e per come insegnano in tante scuole tanti docenti, non tutti, purtroppo la fanno diventare noiosa. Lo era anche ai miei tempi, spero ci sarà un cambiamento. Cosa posso dire a mio figlio? Che non è noiosa? Dico la verità, non dico le bugie. Però bisogna impegnarsi in tutte le cose, anche se non ci piacciano.

Va aggiunto che, dopo il primo messaggio ad Alessandro, l’influencer ne ha inviato un altro, precisando questa volta l’importanza di metterci almeno lo sforzo minimo nello studio, evidenziando come l’impegno sia fondamentale nella vita. Comunque, le storie della Valli non hanno fatto che peggiorare la situazione, indignando ancora di più i suoi seguaci. Anzi, hanno solo dato il via ad un’altra polemica, accusandola di sminuire il lavoro di insegnanti e docenti.

Ad ogni modo, Beatrice Valli ha concluso dicendo che non le interessa giustificarsi con nessuno e scagliandosi per l’ennesima volta contro la cattiveria e l’odio social.