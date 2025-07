Beatrice Luzzi torna a parlare di Garibaldi: “Per quanto ancora si strumentalizzerà?”

Beatrice Luzzi, un nome, una garanzia. Dopo la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello e poi l’anno dopo come opinionista, ha raggiunto sempre più successo tra il pubblico che la considera una vera e propria star dei tempi moderni. Con i suoi capelli rosso fuoco, lo sguardo penetrante e il sorriso dolce, Beatrice è di una bellezza che toglie davvero il fiato. Durante la sua partecipazione come concorrente nel reality show, Beatrice iniziò una frequentazione con uno dei concorrenti, Giuseppe Garibaldi. La loro storia però donando a buon fine, dal momento in cui lei ci senti tradita da lui in diverse occasioni. A distanza di tanto tempo dalla fine di quella “relazione”, Beatrice oggi ha deciso di rispondere a tono ad una fan su X: “Per quanto ancora si commercializzerà un sentimento e strumentalizzerà un fandom?”

Tutto questo perché Garibaldi ha deciso di aprire un brand dove produce articoli come magliette, borse o asciugamani da mare. Una fan aveva pubblicato queste foto mettendo l’hashtag “beabaldi” e la Luzzi proprio non ha potuto fare a meno di risponderle a tono, anche se non si è capito bene se ce l’avesse con i fan di Garibaldi oppure con lui stesso per qualcosa che, magari, non sappiamo ancora.

per quanto ancora si commercializzerà un sentimento e strumentalizzerà un fandom? — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) July 5, 2025

Beatrice Luzzi: attacco a Garibaldi o ai suoi fan?

La panna dopo aver ricevuto questa risposta così tanto dura da parte della Luzzi, ha deciso di cancellare il tweet. Oramai è troppo tardi, i fan avevano già fatto lo screenshot, e alcuni si sono prontamente schierati contro Beatrice, addirittura accusandola di essere stata lei la prima a strumentalizzare la sua frequentazione con Garibaldi, in modo particolare prima che venisse scelta come opinionista del Grande Fratello.

“Credo ci sia molto lavoro dietro il brand e non penso venga strumentalizzato nessun fandom. Mi spiace leggere queste parole” ha scritto una fan con un pizzico di amarezza, sotto il tweet pubblicato da Beatrice. Altri invece sono del tutto certi che Beatrice non ce l’avesse con Garibaldi, ma con la persona che ha pubblicato il tweet e che ha usato l’hashtag “beabaldi” per pubblicizzare il brand del suo beniamino. Insomma, in entrambi i casi, la Luzzi ha dimostrato di essere davvero stanca di questo argomento e di essere associata ad una persona con cui non ha più niente a che fare oramai da diverso tempo.