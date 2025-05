Beatrice Luzzi sotto accusa dai fan di Helena, sfogo sui social: “Andate avanti”

Oramai sono trascorse molte settimane dalla fine del Grande Fratello, eppure alcuni fan sono rimasti lì, ancora congelati su alcune vicende che sono avvenute nella casa più spiata d’Italia. A distanza di così tanto tempo, c’è un fandom in modo particolare che fa fatica a superare determinati episodi: gli Zelena. I fan della coppia formata da Helena e Zeudi, le due ragazze che alla fine hanno intrapreso due strade separate, oramai sono in combutta gli uni contro gli altri proprio come le due concorrenti che purtroppo, ad oggi, sembrano non avere più rapporti. Non è facile accettare che le cose siano andate in un determinato modo e vittima di alcune critiche oggi è stata Beatrice Luzzi, che è stata accusata di essere incoerente, dal momento in cui alla fine è passata dalla “parte” di Zeudi.

C’è stata una fase del programma, però, in cui Beatrice faceva fatica a credere alla versione dei fatti di Zeudi e una fan ha pubblicato un video in cui la criticava proprio per farglielo notare: “Ha coperto la miriade di bugie e di contraddizioni raccontate da quella giocatrice” una accusa decisamente forte, soprattutto nei confronti di una opinionista.

Non ho coperto le sue contraddizioni ho solo tentato di riequilibrare una narrazione che pendeva proporzionalmente da una parte. Ho fatto il mio dovere di opinionista e di essere umano. Sono fiera di me. Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro. Con affetto. Bea — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) May 27, 2025

Beatrice Luzzi sotto accusa: i fan del GF non dimenticano

A distanza di settimane dalla fine del reality show, Beatrice Luzzi ancora si ritrova a fare i conti con alcune critiche sul suo ruolo di opinionista: “Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro” ha concluso così il suo sfogo su X, dopo aver fatto notare ai fan che non ha scelto di coprire le bugie di nessuno, ma solo di fare il suo lavoro di opinionista e di essere umano. “Sono fiera di me”.

Durante questo “post Grande Fratello” ne stanno succedendo davvero di tutti i colori, ma certamente la più criticata è Zeudi di Palma, che in queste settimane più che mai è finita nel mirino per la sua decisione di fare dei tatuaggi piccoli al prezzo di 300 euro, una cifra considerata spropositata e che l’ha messa ancora di più in cattiva luce agli occhi di alcuni fandom del reality.