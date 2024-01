Beatrice Luzzi lascia il GF: la polemica reazione di Anita e Garibaldi

Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello. È stato lo stesso Grande Fratello ad annunciarlo poche ore fa nei suoi profili social ufficiali. Successivamente, lo staff dell’attrice ha svelato il motivo dietro l’abbandono improvviso della gieffina, ovvero la morte di suo padre, l’architetto Paolo Luzzi. L’ex volto di Vivere era già uscita dalla Casa lo scorso dicembre, sempre per stare vicino al papà ed accertarsi delle sue condizioni di salute. Questa volta, però, l’abbandono sembra non essere temporaneo, bensì pare che il percorso di Beatrice nel reality sia definitivamente terminato.

Il Grande Fratello non ha ancora comunicato la notizia al resto dei concorrenti, che sono ancora all’oscuro di tutto. Tuttavia, diversi inquilini hanno subito notato l’assenza dell’attrice. Prima Fiordaliso ha chiesto dove si trovasse, venendo prontamente censurata. Dopodiché, le telecamere hanno ripreso una conversazione tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. “Peppe, ma è la cosa che sappiamo già?”, ha chiesto la romana al bidello. “Una cosa che ti farà piacere”, ha risposto Giuseppe. Da lì, sui social si è scatenata una feroce polemica contro i due gieffini.

Questo perché diversi utenti credono che i due si stessero riferendo proprio all’improvvisa uscita di Beatrice. Anita, curiosa di sapere cosa stesse succedendo in Casa, sarebbe stata infatti informata da Garibaldi, che le avrebbe assicurato che si tratta di una notizia che le farà molto piacere. Com’è noto, Anita e Beatrice hanno sempre avuto un rapporto molto conflittuale, tanto che, nell’ultima puntata del Grande Fratello, la giovane aveva minacciato di abbandonare il gioco proprio a causa delle provocazioni dell’attrice.

Alla luce di tutto ciò, sia Anita che Garibaldi sono stati ferocemente criticati dai fan di Beatrice, accusandoli di essere stati totalmente indelicati e di non aver avuto rispetto della tragedia che l’ha colpita. Sebbene i due amici non sappiano ancora concretamente il motivo dietro l’uscita della Luzzi, è pur vero che, avendo lasciato la Casa poche settimane fa proprio per il padre, risulta facilmente intuibile capire che ci sia sempre lui dietro l’abbandono della donna. Per questo, in tantissimi hanno richiesto un duro richiamo da parte del Grande Fratello.

D’altro canto, però, c’è chi sostiene che, in realtà, i due gieffini stessero parlando di tutt’altro e che le loro parole siano state mal interpretate. Non è chiaro quale sia la verità, ma la cosa certa è che sui social è scoppiata una vera e propria bufera. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa succederà in Casa e vedere la reazione sia di Anita che di Garibaldi di fronte l’annuncio ufficiale del Grande Fratello sulla tragica uscita di Beatrice Luzzi.