Beatrice Luzzi lascia definitivamente il GF: il tragico motivo

Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello. A riferirlo, tramite una nota ufficiale e stringatissima, è stato lo stesso reality show in onda su Canale Cinque. “Beatrice Luzzi lascia la Casa del GF per motivi personali”. Questo il brevissimo comunicato stampa della trasmissione. Anche pochi giorni fa l’attrice era stata costretta ad abbandonare il gioco. In quel frangente, però, il programma sottolineò che l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia sarebbe stata momentanea. Nell’annuncio odierno, invece, non c’è alcun riferimento ad un abbandono momentaneo il che spinge a credere che l’avventura della Luzzi al GF si possa ritenere definitivamente conclusa. Anche perché, poco dopo il post diramato dai profili social ufficiali dello show, la pagina ufficiale dell’interprete ha svelato perché c’è stato l’abbandono repentino: il padre di Beatrice, Paolo, è morto dopo che è stato operato nei giorni scorsi.

La reazione del pubblico

Il pubblico che segue le vicende della dimora di Cinecittà si è diviso, rilasciando migliaia di commenti quando ancora non era stato reso pubblico il grave lutto che ha colpito la concorrente: da una parte coloro che hanno tifato per Beatrice e che sostengono che sia stata il personaggio chiave dell’edizione in corso; dall’altra parte i detrattori che hanno festeggiato il ritiro. C’è ben poco da festeggiare. Come detto la Luzzi sta affrontando una perdita importante, la morte di un genitore. Dunque sarebbe auspicabile un semplice e dignitoso rispetto a livello umano, al di là di simpatie o antipatie.

Sempre prima che si venisse a sapere del decesso del genitore dell’attrice, parecchi fan hanno teorizzato che l’interprete abbia deciso di lasciare di sua spontanea volontà il reality show perché esasperata dal clima creatosi attorno a lei nella Casa. Da quando è iniziato il programma, più volte, ha avuto accesi scontri con alcuni suoi compagni di viaggio. Tale tesi è però stata smentita da una realtà cruda e dolorosa: la Luzzi ha salutato la trasmissione perché il padre se ne è andato.

A questo punto pare scontato che il ritiro dal gioco sia definitivo e che il viaggio di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 8 si conclude qui.