Beatrice Luzzi: i 12 milioni al mese e l’attacco a Signorini e Buonamici

Cesara Buonamici e Alfonso Signorini nel mirino di Beatrice Luzzi. L’attrice 54enne ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera e ha tirato un bilancio della sua avventura al Grande Fratello in qualità di opinionista, non lesinando giudizi al vetriolo nei confronti dei due giornalisti. Con il volto del Tg5 non è mai scattato il feeling, né quando era concorrente, né quando è divenuta sua collega di poltrona. Anche con il conduttore milanese non sono mancare le frizioni.

Beatrice Luzzi al vetriolo su Alfonso Signorini e Cesara Buonamici

“Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte”. Così Luzzi nel parlare di Cesara Buonamici. Un’opinione netta e amara, senza fronzoli. Con la giornalista non c’è intesa e infatti, quando all’attrice è stato chiesto se mai andrà a cena con la collega, è arrivata la seguente risposta: “Direi di no”.

Anche su Signorini sono giunte da parte della Luzzi parole non tenere. Nel corso del GF il conduttore, in diverse occasioni, ha pizzicato l’opinionista. Non sono mancati gli attriti. Motivo? “Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone. Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva”.

Per quel che riguarda i concorrenti valutati, ha avuto discussioni frequenti con Stefania Orlano. Con l’ex volto di Affari Tuoi, però, pare che dopo la fine del reality show le cose siano migliorate. “In finale si è fatta le foto con me e mi ha estorto un aperitivo”, ha confessato Luzzi.

Spazio poi all’autocritica. L’attrice ha confidato che ogni tanto incappa in situazioni in cui ha la meglio il suo orgoglio o la sua parte istintiva e che ciò non le piace. Ha pure ammesso che a volte ha messo il suo interesse davanti a quello comune, comportamento di cui non va fiera.

Beatrice Luzzi, la scelta di lasciare Vivere: guadagnava 12 milioni di lire al mese

Beatrice Luzzi, sempre con Il Corriere della Sera, ha fatto un bilancio della sua vita. Quando le è stato domandato quale sia stata la decisione più difficile che abbia preso, ha riferito di quando scelse di abbandonare la soap opera Vivere. Era all’apice della notorietà e guadagnava parecchi sodi:

“Quando lasciai la soap Vivere guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà. E ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’”.

Nel corso dell’intervista ha poi parlato di amore. Al momento è single e non pensa ad avere un partner. Motivo? “Nella mia vita non resta spazio”, ha raccontato, aggiungendo che, avendo due figli adolescenti, dedica tutto il suo tempo e le sue energie a loro e alla sua professione.

Lo scorso anno al Grande Fratello si è avvicinata al bidello Giuseppe Garibaldi. A un certo punto sembrò che il rapporto potesse avere un futuro. E invece non c’è stato alcuno sviluppo. Niente relazione sentimentale: “Con lui c’è stata decisamente una connessione ancestrale profonda, una magia che poi non si è integrata nella realtà”.