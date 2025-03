Pomeriggio 5, Cesara Buonamici su Beatrice Luzzi: ‘E’ rimasta indietro’

Nella puntata del 31 marzo 2025 di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ospitato Cesara Buonamici. La giornalista è intervenuta per parlare soprattutto dell’esperienza del Grande Fratello di cui è opinionista da due anni. In particolare ha fatto riferimento al suo rapporto con la collega Beatrice Luzzi con la quale si è divisa la scena in questa edizione che è giunta alla fine. Tra loro vi sono stati alti e bassi e dopo mesi in silenzio, la conduttrice del Tg5 è riuscita a sbottonarsi di più e a riferire senza filtri la sua opinione su l’attrice di Vivere.

Il commento di Cesara Buonamici

Ospite a Pomeriggio 5, Cesara Buonamici con garbo e educazione ha parlato della collega Beatrice Luzzi visto che nel corso dell’edizione si sono verificati degli episodi che non sono piaciuti alla giornalista. Secondo lei, dopo tutti questi mesi l’attrice non avrebbe ancora capito il suo ruolo al Grande Fratello.

La conduttrice del Tg5, infatti, ha tenuto a sottolineare che vi è una bella differenza tra essere una concorrente e un’opinionista. “E’ rimasta al ruolo precedente”, ha affermato ai microfoni di Pomeriggio 5. Tuttavia, non nega la bravura e il talento che fanno di Beatrice Luzzi una donna affermata e molto preparata nel suo lavoro.

Beatrice opinionista: bocciata o promossa?

Dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello come concorrente che ha ottenuto ottimi risultati, Beatrice Luzzi, nota attrice italiana, è stata chiamata da Alfonso Signorini che le ha proposto di diventare un’opinionista per l’edizione in corso, iniziata il 16 settembre 2024, affiancando, dunque, Cesara Buonamici.

Anche se inizialmente la sua presenza aveva avuto dei riscontri positivi sia da parte del pubblico che dei concorrenti, a seguire la sua performance come opinionista ha cominciato a suscitare sempre più malumore, andando a creare, quindi, reazioni contrastanti. Infatti, da un lato alcuni spettatori si sono rivelati delusi dai suoi commenti un po’ insoliti e spesso troppo diretti nei confronti dei gieffini. Dall’altro, invece, c’è chi ha continuato a difenderla e a supportarla in ogni situazione, anche la più eccessiva.

La vicenda è precipitata quando è intervenuto il conduttore, lo stesso ad averla scelta qualche mese fa. Signorini, infatti, ha discusso in diretta con l’attrice dopo l’ennesimo commento inappropriato.

Tali episodi, quindi, suscitano dubbi su una possibile seconda volta di Luzzi che a differenza di Buonamici ha un carattere più forte e impulsivo. Alcune volte, però, non serve oltrepassare il limite anche se lo si fa con garbo e educazione. Chissà se l’attrice ed ex gieffina ha imparato la lezione?