Beatrice Luzzi fa dietrofront su Giuseppe: continua il tira e molla

Durante l’intervista a Verissimo, Giuseppe Garibaldi ha fatto una sorpresa a Beatrice Luzzi, concordata con Silvia Toffanin. L’attrice è stata molto dura con il ragazzo ed ha spiegato di aver messo un punto definitivo. Poi però in una story Instagram ha rivelato di aver cambiato idea.

La storia tra Beatrice e Giuseppe ormai è contraddistinta dai continui tira e molla ed ogni volta che entrambi dichiarano di volerla chiudere definitivamente poi succede qualcosa che fa cambiare loro idea. Garibaldi, da quando è uscito dalla Casa, ha sempre detto di volerci riprovare, nonostante la situazione fosse complicata. Così Silvia ha deciso di farlo andare a sorpresa durante l’intervista della Luzzi. Lei si è trovata con le spalle al muro e interdetta dalla sua presenza.

Durante il suo discorso si è contraddetta più volte perché prima ha fatto intendere che volesse dargli del tempo per capire i suoi errori. Poi ha ammesso anche lei di aver sbagliato e poi però ha rivelato di voler mettere un punto definitivo. Versione confermata dallo stesso Giuseppe.

A tutti le sue parole sono sembrate poco credibili, anche perché si è venuto a sapere che i due non sono tornati con gli altri in aereo a Roma, ma in treno da soli. Inoltre venerdì 29 marzo Garibaldi è tornato nella Capitale per sospetti “impegni lavorativi“.

Se i due avessero voluto far credere alla versione di Verissimo bastava non aggiungere altro, ma la Luzzi ormai è conosciuta per la sua schiettezza e poco dopo l’intervista ha deciso di fare una story dove ha fatto dietrofront.

“Ringrazio Verissimo perché tornando in treno con Giuseppe siamo riusciti ad affrontare alcuni punti cardine e piano piano ci capiremo“

L’attrice ha quindi lasciato di nuovo la porta aperta al giovane che non può più fare errori, ma che questa volta sembra intenzionato a riconquistarla.

Il Linate Gate e il Roma Gate

In questi giorni i Beabaldi stanno facendo parlare molto di sé. Dopo l’intervista di Verissimo è circolata la voce che la coppia avesse perso l’aereo, tesi poi confermata dall’attrice. Ha spiegato che non avendo la carta d’identità con sé, all’ultimo è dovuta andare in treno e Garibaldi ha deciso di accompagnarla.

Poi qualche giorno fa Giuseppe, a sorpresa, ha spiegato di essere stato a Roma, di venerdì santo, per “impegni lavorativi“, cosa a cui nessuno ha creduto. Anche perché la Luzzi è stata vista il giorno stesso a Termini senza bagagli.

L’attrice è ormai conosciuta per la sua imprevedibilità e non risulterebbe strano se avesse dato veramente un’altra possibilità al giovane, dato che ha sempre ammesso di provare dei sentimenti per lui. Giuseppe ha commesso tanti sbagli nei suoi confronti, ma ora sembra essere pronto a ricostruire. E mentre le ipotesi aumentano e diventano più probabili, sembra che l’attrice non voglia lasciare nulla di irrisolto e, nonostante non le sia dovuto, ci tiene a chiarire con i fan che per mesi l’hanno sostenuta.