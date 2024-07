Beatrice Luzzi e Jane Alexander, pace fatta! Ecco cosa c’è sotto

Reunion tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Le due famose “nemiche” si sono rincontrate e sembrano aver sotterrato definitivamente l’ascia di guerra. Come è noto, l’antipatia tra le due risale a molti anni fa, precisamente al 2002, quando Jane avrebbe sottratto all’attrice romana il ruolo di Lucrezia Van Necker nella famosa serie ‘Elisa di Rivombrosa‘. Dentro la Casa del Grande Fratello, la Luzzi aveva accennato a questa rivalità, confessando di essere stata scartata all’ultimo per la fiction, facendo così delle insinuazioni sulla collega. Chiaramente, Alexander non aveva preso affatto bene queste parole, arrivando direttamente in Casa per avere un confronto con l’ex gieffina.

Un confronto non finito nel migliore dei modi, anzi. In diretta su Canale 5, le due se ne dissero di tutti i colori, con tanto di pesanti accuse reciproche. Secondo la Luzzi, Jane non meritava affatto quella parte, ottenuta invece grazie ad “aiuti” esterni. Addirittura, si vociferava che, dopo questa lite, l’ex protagonista di ‘Elisa di Rivombrosa’ potesse diventare una concorrente del GF 8. Tuttavia, l’ex volto del GF Vip 3 non è mai entrata nella Casa, e le questioni tra le due erano quindi rimaste irrisolte.

Ebbene, a distanza di mesi, le due primedonne si sono rincontrate. Non solo, Beatrice e Jane sembrano finalmente aver messo fine alla loro rivalità. Poco fa, infatti, la Luzzi ha condiviso una storia proprio insieme alla Alexander, dove entrambe appaiono con un sorriso smagliante. “What else?”, ha scritto il volto di “Vivere” a corredo del selfie. La foto ha immediatamente mandato in tilt le fan della seconda classificata al GF 8, che non si aspettavano affatto questa pace.

In poco tempo, però, i “Luzzers” (così sono chiamati i sostenitori di Beatrice) sembrano aver scoperto il reale motivo dietro questa reunion. A quanto pare, Beatrice e Jane starebbero registrando una puntata della nuova stagione di “Celebrity Chef“, lo show culinario di Alessandro Borghese. Nel programma di TV8, si sfidano in ogni puntata due personaggi famosi, che devono un menù completo da servire nel ristorante milanese di Borghese. Alla fine, viene decretato il vincitore tramite somma dei voti dati ai due menù da tutti i commensali in sala.

Dunque, pare che la Luzzi e Alexander si ritroveranno di nuovo una contro l’altra nella trasmissione di Alessandro Borghese. O, almeno, questo è quello che ipotizzano i fan di Beatrice. Ad ogni modo, pare che questa sfida abbia riavvicinato le due donne, che hanno reso ufficiale la pace anche sui social.