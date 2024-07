Beatrice Luzzi e Garibaldi, favola finita? Via segui e foto, dettagli

I fan dei “Beabaldi” non riescono proprio a trovare pace. Dopo mesi di dissapori e tira e molla, la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembrava essere finalmente decollata, con tanto di presentazioni familiari per la coppia ormai ‘ufficiale‘. Tuttavia, qualcosa è improvvisamente cambiato. Il motivo? Poco fa, Beatrice e Giuseppe si sono tolti il segui su Instagram. Inoltre, la Luzzi ha eliminato tutte le foto insieme al bidello. Delle mosse inaspettate, che hanno immediatamente mandato in tilt i fan degli ex gieffini. Ma, si proceda con ordine.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: nuova rottura?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono conosciuti lo scorso autunno durante l’esperienza al Grande Fratello, dando inizio a un passionale flirt poco dopo. Da quel momento, sono seguiti mesi di tira e molla e continue liti. Infatti, entrambi si erano accusati di manipolarsi a vicenda per andare avanti nel gioco, arrivando a diventare veri e propri nemici. Verso la fine del reality, però, si erano improvvisamente ravvicinati. Una volta uscito dalla Casa, infatti, Garibaldi ha tentato di riconquistare in tutti i modi l’attrice, iniziando un corteggiamento spudorato.

Inizialmente, la Luzzi sembrava non volerne più sapere di Giuseppe. A Verissimo e in altre dichiarazioni pubbliche, l’attrice aveva chiarito di non voler riprendere la relazione con il calabrese. Per lei, la magia era ormai svanita e, al di fuori della Casa, una storia tra loro avrebbe solo causato conflitti e problemi. Piano piano, però, Garibaldi è riuscito ad avvicinarsi sempre di più a Beatrice, ricucendo il loro rapporto.

La settimana scorsa, i due sono stati ospiti di un evento in Sicilia, dal quale sono emersi video e foto che li ritraggono abbracciati e in atteggiamenti intimi. Proprio in quell’occasione, era presente anche la mamma di Giuseppe, Pasqualina, che ha stretto Beatrice in un tenero abbraccio. Dunque, come confermato anche da Deianira Marzano, i “Beabaldi” parevano essere ufficialmente fidanzati. Questo, almeno, fino a poche ore fa.

All’improvviso, i due ex gieffini si sono unfollowati e la Luzzi ha eliminato tutte le foto “di coppia”. I fan si sono immediatamente allarmati, criticandoli e dando loro degli immaturi. Al che, l’attrice ha risposto ad uno di questi commenti, chiarendo di non aver tolto personalmente il segui a nessuno. “Io non l’ho tolto. non so cosa sia successo. delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui… che pa*le!”, ha scritto.

io non l'ho tolto. non so cosa sia successo. delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui… che palle! — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) July 21, 2024

Tuttavia, questo chiarimento non giustifica il segui tolto da Garibaldi o le foto eliminate da lei stessa. Può essere che Giuseppe abbia bloccato Beatrice, portando così alla scomparsa del follow e dei post? Al momento, il bidello non si è ancora espresso a riguardo, dunque non è chiaro cosa sia realmente successo tra di loro. A questo punto, non resta che attendere per capire quale sarà il prossimo capitolo di questa storia.