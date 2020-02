Beatrice e Ludovica Valli di nuovo zie: è nato il secondo figlio di Eleonora

È nata la seconda figlia di Eleonora Valli, la reazione di Ludovica: “Sono troppo felice”

Eleonora Valli è diventata nuovamente mamma. A riportare la notizia è proprio lei, sorella delle più famose Beatrice e Ludovica Valli, ex protagoniste di Uomini e Donne. Già mamma di Carlo Alberto, nato quasi due anni fa, nel maggio 2018. La zia Ludovica ha dato l’annuncio sui social nelle ultime ore, rassicurando i fan sulla salute della neonata e della madre. La famiglia quindi si allarga: anche Beatrice è mamma di due bambini, Alessandro e Bianca: il primo figlio lo ha avuto in giovane età ed è nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi. La seconda invece è il frutto dell’amore con Marco Fantini, suo attuale compagno, relazione nata sotto i riflettori del talk show Uomini e Donne.

Le prime parole di Eleonora dopo il parto: “Noi stiamo bene”

“Vi volevo almeno ringraziare perché non riuscirò a rispondere a tutti i messaggi, però vi ringrazio con il cuore. Noi stiamo bene, grazie a tutti per gli auguri. Presto vi aggiornerò su questo giorno indimenticabile!”, questo il primo messaggio della neo mamma pubblicato nelle ultime ore sui social.

Emozionatissima anche la zia Ludovica che ha dato il lieto annuncio ai suoi followers: “Tutto di corsa perché noi stiamo già rientrando a Milano, voi non lo sapete ma tra qualche giorno è il mio compleanno e tre mesi fa abbiamo deciso di partire proprio a cavallo del mio compleanno. Non so se sono coincidenze o destino, fortunatamente Ludovica mi ha aspettata a nascere perché io sono arrivata oggi e dopo mezz’ora è nata. Domani non ci sarei potuta essere, sono troppo felice. Sta benissimo, mia sorella sta bene, la bimba è bellissima e niente.. sono molto molto contenta“.

L’annuncio della gravidanza: “Ricominciare da capo sarà dura”

Durante la scorsa estate è stata proprio Eleonora a dare la lieta notizia tramite il suo account Instagram: “Diciamocelo le cose inaspettate sono sempre le più belle. Ricominceremo da capo, ma sempre insieme. E forse ricominciar da capo sarà tosto, ma avremo fatto la cosa più bella al mondo, avremo dato amore, a chi già amore ne aveva da morire… moltiplicheremo tutto questo per voi. Aspettando te”.