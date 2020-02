Marco e Beatrice, news nozze: abito, luna di miele e ruolo delle sorelle Valli

Marco Fantini e Beatrice Valli svelano tutte le news sul matrimonio

Marco Fantini e Beatrice Valli danno altre anticipazioni sul loro matrimonio nella nuova intervista per Uomini e Donne Magazine. I fan attendono con ansia di vedere la coppia convolare a nozze nei prossimi mesi. Di recente, ospiti a Verissimo, hanno svelato la data del loro matrimonio, ovvero il 27 settembre 2020. La situazione che stanno attualmente vivendo, però, porterebbe dei problemi a questa scelta. Il motivo? Come dichiara Beatrice, vorrebbero sposarsi a Capri ma non sono ancora sicuri al cento per cento sulla data. Al momento, non hanno ancora trovato una squadra e, dunque, è necessario valutare diversi dettagli, come spostamenti e location. Nel frattempo, ricordiamo che la Valli non sta affrontando una gravidanza serena. Infatti, lei stessa confessa che potrebbe essere necessario un parto cesareo, anziché quello naturale. La placenta, che purtroppo risulta troppo bassa, sta creando qualche problemino a Beatrice, la quale deve stare assolutamente a riposo.

Marco e Beatrice pronti a diventare marito e moglie: un matrimonio social e l’abito da sposa

La famiglia di Marco e Beatrice si allarga e ora si preparano ad accogliere la piccola Azzurra, che crescerà insieme ad Alessandro e Bianca. Entrambi vorrebbero avere una famiglia numerosa, ma la Valli confessa che le piacerebbe fermarsi a tre figli. Nel frattempo, la coppia continua a dare altre anticipazioni sul loro matrimonio. In particolare, Beatrice anticipa che le loro nozze saranno molto social: “Ci saranno momenti che rimarranno solo nostri, ovviamente. Diciamo che sarà un 80% social e 20% privato”. Impossibile non porsi delle domande sull’abito da sposa, ma la Valli svela di non averne ancora scelto uno. “Sarà sicuramente bianco. La mia idea è un abito ampio, è il mio sogno! Ma potrei andare in atelier e sceglierne poi uno a sirena”. Non solo l’ex corteggiatrice ci tiene a precisare di voler scegliere il vestito liberamente e di non voler alcun sponsor. Marco, che non ha scelto ancora cosa indossare, immagina già Beatrice vestita da sposa: “Me la immagino bellissima”.

Beatrice Valli: al suo fianco ci saranno Eleonora e Ludovica Valli, news sul viaggio di nozze

“In verità non siamo ancora sicuri al 100% della data, come di tante altre cose, perché può essere che la location non sia disponibile”, confessa la Valli nel corso dell’intervista. Dunque, la data del matrimonio potrebbe cambiare. Per quanto riguarda i testimoni, invece, la coppia confessa di non avere ancora deciso niente di definitivo. Ovviamente saranno presenti Eleonora e Ludovica Valli, che saranno le damigelle. Viene poi chiesto a Beatrice e Marco qual è la meta del loro viaggio di nozze: ancora non ne hanno scelto una, ma dovrebbero partire tra dicembre 2020 e l’anno successivo. Aspetteranno sicuramente il momento giusto per evitare di trascurare i loro bambini. Intanto, hanno già deciso cosa faranno prima del matrimonio: “A luglio io e Marco andremo via per i nostri addii al celibato e nubilato, in due weekend separati.”