Baudo: “Barbara d’Urso una furbona, Maria De Filippi la più brava”

Cosa pensa Pippo Baudo di Barbara d’Urso e Maria De Filippi

Tempo di bilanci per Pippo Baudo. Alla vigilia dei suoi 82 anni – che festeggerà il prossimo 7 giugno con un grande show su Rai Uno alla presenza di tanti ospiti e amici – il conduttore siciliano ha voluto dire la sua sulle stelle della tv italiana. In primis su Barbara d’Urso e Maria De Filippi, che sono ad oggi le indiscusse regine di Mediaset. Tra l’altro la d’Urso ha avuto il piacere di lavorare con Baudo tanti anni fa: proprio grazie a Pippo la presentatrice napoletana ha mosso i primi passi nel mondo della conduzione. Una strada tutta in salita che Barbarella ha percorso con coraggio e determinazione, tanto che oggi è indubbiamente la conduttrice più stakanovista del piccolo schermo.

Le parole di Pippo Baudo su Barbara d’Urso e Maria De Filippi

“Barbara d’Urso? È una furbona, eh. L’ho avuta come valletta a Domenica In, diceva due parole soltanto. Ora ne dice 2 milioni al minuto, chi l’avrebbe mai pensato!”, ha dichiarato Pippo Baudo in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Su Maria De Filippi l’ex volto storico di Sanremo ha invece sottolineato: “Rimane la più furba e la più brava di tutte”. Baudo ha avuto qualcosa da dire pure su Milly Carlucci, padrona di casa da anni di Ballando con le Stelle: “Da figlia di militare è una mitraglia. Brillante e sicura, non accusa mai un minimo di stanchezza. Sotto questo aspetto è imbattibile”.

La rivalità tra Heather e Lorella spiegata da Baudo

Nei giorni scorsi Pippo Baudo ha inoltre spiegato come è nata la rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, entrambe lanciate dal conduttore Rai: “Heather l’ho creata io. Alla fine degli anni ’70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po’ grassottella ma bravissima. Lei non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella”.