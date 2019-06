Baudo su d’Urso e Michelle Hunziker: cosa pensa delle due conduttrici

Pippo Baudo parla di Barbara d’Urso e Michelle Hunziker

Il 7 giugno Pippo Baudo compie ben 83 anni, il conduttore, storia della tv italiana, festeggerà il suo compleanno e anche tutti gli anni di carriera in uno speciale dedicato a lui e che andrà in onda in prima serata su Rai 1 proprio questa sera. Sono tante le interviste che il conduttore ha rilasciato nel corso delle ultime settimane, l’ultima di queste è al settimanale Gente che ha raccolto le sue impressioni sulle colleghe e ha anche ripercorso la sua lunghissima carriera di successo. Al centro dell’intervista i suoi pensieri su Barbara d’Urso, Michelle Hunziker e Lorella Cuccarini. Cosa pensa il grande Pippo delle sue colleghe che stanno impazzando e riscuotendo grande successo nei loro ultimi programmi?

Pippo Baudo su Barbara d’Urso e Michelle Hunziker

Pippo Baudo ha lavorato, nel corso della sua carriera, con tanti volti della nostra tv; molti non ci sono più, altri invece stanno letteralmente esplodendo negli ultimi tempi. Prendiamo ad esempio Barbara d’Urso e Michelle Hunziker che, rispettivamente con Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso e All Together Now stanno riscuotendo un successo incredibile e punti di share altissimi. Baudo non è la prima volta che parla della d’Urso, ma sulle pagine di Gente dice di lei: “Lei è una grande sorpresa. Quando ho lavorato con lei (a Domenica In, ndr.) era una ragazza di poche battute. Da tempo è esplosa nella sua empatia e nella sua capacità di stare al centro delle telecamere“. Bellissime parole quelle che Baudo rivela sulla conduttrice mattatrice di Canale 5, che è tornata anche al timone del Grande Fratello, per il secondo anno di fila.

Pippo Baudo parla di Michelle Hunziker: complimenti per la moglie di Trussardi

Simpatia, bellezza e bravura, questi punti di forza della svizzera Michelle Hunziker. Il grande Pippo parla anche di lei al settimanale Gente e confessa: “Lei è una forza della natura! Sportiva, spigliata, sorridente: sa cantare, presentare, è un’eccellente tuttofare. Affettuosissima, affronta ogni cosa con quella precisione svizzera che le appartiene, condita dalla sua straordinaria sensibilità“. Era stato proprio Baudo a volerla accanto a sé al Festival di Sanremo 2007, quando Michelle era agli albori della sua carriera. Bellissime parole quelle che il presentatore dedica anche ad altri volti della tv italiana, tra cui Lorella Cuccarini, (“L’ho incontrata da bambina”), Raffaella Carrà e Mina.