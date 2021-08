Battiti Live, Urtis cantante replica a Flora Canto: è scontro tra i due

Il chirurgo dei Vip è stato criticato dalla compagna di Enrico Brignano per via della sua esibizione alla famosa kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoraci

Scontro a distanza tra Giacomo Urtis e Flora Canto. Tutto è iniziato dopo la quarta puntata di Battiti Live, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e andata in onda su Italia Uno martedì 3 agosto. Sul palco di Otranto, tra i tanti cantanti presenti, c’era anche il famoso chirurgo dei Vip, che ha cantato la sua canzone dal titolo Gossip.

Un brano fresco ed estivo in cui Giacomo Urtis mette alla prova il suo talento canoro e prende in giro il mondo delle celebrity, che conosce molto bene. Una performance, però, che non è molto piaciuta a Flora Canto, attrice nonché compagna di Enrico Brignano. L’artista, diventata da poco mamma per la seconda volta del piccolo Niccolò, ha stroncato Urtis via Instagram.

“Non vi offendete se io resto all’epoca di Morandi e Baglioni, vero?”, ha scritto Flora Canto sui social network postando una foto di Giacomo Urtis a Battiti Live. Un duro attacco che il medico, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, non ha ben digerito, tanto da dire la propria opinione attraverso le sue storie.

Giacomo Urtis ha replicato così, non risparmiando una stoccata a Flora Canto tirando pure in ballo la sua partecipazione a Tale e Quale Show:

“Non è che uno per forza deve essere Mina per poter cantare, poi detto da te… Adesso ci sono i generi nuovi come la rap, il trap. Poi le voci si sono evolute, adesso va di moda l’autotune, le voci metalliche. Ho visto che hai fatto qualche programma di musica anche se non sei una cantante. Quindi gli altri non dovrebbero ascoltarti? Io sono super tranquillo. Tu rimani ad ascoltare Beethoven, Vivaldi… intanto io sono stato a Battiti Live! Buona estate”

Al momento Flora Canto non ha ancora risposto alla frecciata di Giacomo Urtis: lo farà nei prossimi giorni? In questo periodo l’attrice, con un passato da tronista a Uomini e Donne, è molto impegnato con il piccolo Niccolò, il secondogenito avuto dal compagno Enrico Brignano. La coppia ha un’altra figlia, Martina, di quattro anni.