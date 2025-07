Battiti Live, parla Ilary Blasi: cosa pensa dei colleghi e dei cantanti

A partire da lunedì 7 luglio prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione di Battiti Live, l’evento di Radio Norba in cui si alternano sul palco tutti gli artisti più in voga del momento. Alla conduzione sono stati confermati anche per quest’anno Ilary Blasi ed Alvin, ai quali si è aggiunto Nicolò De Devitiis. I tre conduttori sono stati recentemente intervistati da Tv Sorrisi E Canzoni per parlare della loro esperienza. In particolare Ilary ha svelato che cosa pensa sia dei suoi due colleghi che dei cantanti protagonisti delle varie serate.

Battiti Live: le parole di Ilary Blasi

Ilary, così come riportato anche da Isa E Chia, ha spiegato come tra lei e gli altri conduttori ci sia molta confidenza e si divertano a prendersi in giro a vicenda. In merito al nuovo arrivato Nicolò ha rivelato come inizialmente fosse un po’ rigido ma con il tempo abbia iniziato a sciogliersi. Blasi ha poi commentato anche le canzoni dei diversi artisti che si susseguiranno sul palco nel corso delle varie serate.

In particolare ha rivelato come la sua canzone dell’estate sia “Serenata” di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Ha anche citato tra i suoi brani preferiti “Oh ma” di Rocco Hunt e Noemi e “Maschio” di Annalisa. La conduttrice ha poi ammesso di non conoscere alcuni degli artisti protagonisti di questa edizione. A riguardo ha spiegato come musicalmente sia un po’ all’antica. Ha infine svelato quale sia stato l’ultimo concerto a cui è stata, ovvero quello di Jovanotti.

Le parole di Alvin

Anche Alvin ha parlato del rapporto con gli altri conduttori. Nello specifico ha spiegato come con Ilary si conosca ormai da circa vent’anni e possano quindi definirsi amici oltre che colleghi. L’ha definita una persona autentica e che dice sempre quello che pensa. In quanto a Nicolò ha spiegato come avessero ritmi di registrazioni diversi ed apprezzi i ragazzi con voglia di fare e che si dedicano al lavoro con tutte le loro forze.