Battiti Live, nel corpo di ballo due ex allievi di Amici 24: con loro altri

A breve tornerà Battiti Live, il concerto di Radio Norba, che si tiene ogni anno in Puglia e che verrà trasmesso su Canale 5 a partire da luglio. A condurre saranno nuovamente Ilary Blasi ed Alvin, affiancati dalla new entry Nicolò De Devitiis. Questa non sarà tuttavia l’unica novità di quest’anno. Entreranno difatti a far parte del corpo di ballo dell’evento due protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che affiancheranno altri volti storici del programma. Scopriamo quali saranno nello specifico i ballerini presenti nel cast.

Il corpo di ballo di Battiti Live

Con l’arrivo dell’estate tornano i grandi eventi di musica dal vivo organizzati dalle diverse radio italiane. Tra questi c’è anche Battiti Live, il concerto di Radio Norba che si tiene ogni anno in Puglia. Quest’anno la location prescelta è Molfetta e lo show sarà ancora una volta condotto da Ilary Blasi ed Alvin a cui si aggiungerà una new entry, ovvero Nicolò De Devitiis. Le serate saranno in tutto cinque e verranno trasmesse su Canale 5 a partire dal mese di luglio. Come sempre sul palco si susseguiranno gli artisti più amati al momento, affiancati da un corpo di ballo in cui saranno presenti anche alcuni ex volti di Amici di Maria De Filippi.

Tra questi ci saranno anche due dei protagonisti dell’ultima edizione del talent show. Stiamo parlando nello specifico di Alessio Di Ponzio, che ha dovuto abbandonare il programma prima dell’inizio del serale a causa di un infortunio, e di Asia De Falco, allieva dell’insegnante Emanuel Lo ed eliminata della prima puntata della fase del serale. Alessio ed Asia non saranno gli unici ex ballerini della scuola a prendere parte a Battiti Live. Come emerso da uno scatto pubblicato sui social, difatti, insieme a loro ci saranno anche altri ex volti noti del programma.

Rivedremo per il quarto anno di fila Martina Miliddi, proveniente dalla ventesima edizione del talent show. Ci saranno poi anche Maddalena Svevi, di Amici 22, Giovanni Tesse, di Amici 23, e Marisol Castellanos, vincitrice della categoria danza della ventitreesima edizione. Inoltre è possibile che tra i cantanti invitati ci saranno anche ex allievi della scuola mariana.