Battiti Live, litigio nel backstage: c’entrano due cantanti

Quest’ultima edizione di Battiti Live sembra essere caratterizzata dagli imprevisti. Dopo il fuori onda che ha visto protagonista la conduttrice Ilary Blasi, nelle ultime ore è giunta voce che due dei cantanti che dovevano esibirsi avrebbero litigato mentre si trovavano nel backstage. Scopriamo meglio che cosa sarebbe successo e chi sarebbero gli artisti coinvolti nella vicenda.

Quest’anno ci sono state grandi novità per Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba. A condurre sono difatti Ilary Blasi ed Alvin, che hanno preso il posto di Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Per il momento, però, quest’edizione sembra essere partita un po’ sfortunata. Le prime tre puntate sono già state registrate a Molfetta ed andranno presto in onda su Canale 5. Proprio durante le registrazioni c’è stata una piccola gaffe che ha visto protagonista proprio la conduttrice. Ilary non si era difatti accorta di essere ripresa mentre nel backstage battibeccava con gli autori.

Nelle ultime ore è giunta voce di un’altra lite. Questa volta, però, non c’entrano né i conduttori né gli autori del programma. A lanciare l’indiscrezione è stato Biagio D’Anelli sull’ultimo numero di NuovoTv. Secondo il retroscena raccontato da D’Anelli, due dei cantanti ospiti avrebbero litigato mentre si trovavano nel backstage. Nello specifico si tratterebbe di due rapper molto seguiti dal pubblico più giovane. A far scattare la miccia tra i due sarebbero stati dei vecchi dissapori. D’Anelli ha preferito tuttavia non fare i nomi dei due artisti coinvolti, pertanto non resta che provare ad indovinare.

Queste quanto riportato da NuovoTv in merito alla presunta lite a Battiti Live:

Durante le registrazioni di Battiti Live gli addetti dietro il palco del programma hanno dovuto fare gli straordinari, due rapper molto amati dai giovani hanno litigato a causa di dissapori passati.

Il cast di Battiti Live

Da quando è stata lanciata l’indiscrezione in molti si sono domandati di chi possa trattarsi. Quest’anno sul palco di Battiti Live si esibiranno: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr.Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. I nomi devono quindi essere per forza tra questi qui.