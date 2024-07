Battiti Live: la bugia bella e buona di Irama e Ilary Blasi fa caciara

Battiti Live è sbarcato su Canale Cinque, traslocando da Italia Uno. Cambiata anche la conduzione: fuori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, dentro Ilary Blasi e il suo fido compagno professionale Alvin. Fin da subito l’ex moglie di Francesco Totti ha fatto intendere di voler guidare l’evento a modo suo, vale a dire con una impronta da “caciara romana”. D’altra parte è il suo marchio di fabbrica e rinunciarvi sarebbe stato un controsenso. Attenzione, però, perché è vero che la conduttrice capitolina ama ridere e scherzare, ma non ama gli orpelli, stile che le permette di far viaggiare a ritmo spedito le trasmissioni che timona. E questo è un punto a suo favore. Per quel che invece riguarda il concerto, si è deciso di aprire con Irama che, al termine della performance, pare che abbia detto una bugia bella e buona.

Che è successo? L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è fermato un attimo sul palco con la Blasi, la quale ha iniziato a rendere noti alcuni particolari tecnici del suo brano, salvo poi rivelare che non ci capiva nulla di quanto stava dicendo non essendo un’esperta di musica e che il discorso le era stato scritto dagli autori. Viva l’onestà! Detto questo, la parola è poi passata al cantante che, in un passaggio, ha dichiarato: “Più cresco e più mi piace cantare dal vivo”. Ok, però in playback visto che la sua performance sembra proprio che sia stata eseguita con la canzone registrata. Va da sé che quando si parla di esibizione dal vivo si intende una performance live, appunto non in playback.

Non a caso su X, il fu Twitter, diversi utenti hanno posto il focus sulla dichiarazione di Irama, reputandola incoerente con quanto udito. Vabbè, peccato veniale. Tornando alla Blasi e ad Alvin, si è notata la solita sintonia professionale. Nel presentarlo Ilary ha detto scherzando che la cornice di Battiti Live è stupenda e che l’unica nota stonata è stata l’arruolamento dello stesso presentatore. Tutta una boutade visto che, lo si ribadisce, i due conduttori, oltreché a essere colleghi, sono amici al di fuori dell’ambito lavorativo. Amici che amano prendersi per i fondelli allegramente.