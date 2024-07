Battiti Live, altre gaffe per Blasi: c’entrano Irama e artista mondiale

Quest’ultima edizione di Cornetto Battiti Live, il concerto di Radio Norba, sembra essere caratterizzata dalle gaffe e dagli imprevisti. Dopo il fuori onda della conduttrice Ilary Blasi che se l’è presa con gli autori ed un presunto litigio nel backstage da parte di due degli artisti che dovevano esibirsi, durante una delle registrazioni l’ex di Totti è stata protagonista di un altro momento di leggero imbarazzo. Questa volta c’entrano alcuni degli ospiti, nello specifico Irama ed un artista internazionale. Capiamo meglio che cosa è successo.

La gaffe con Irama

L’ultima edizione di Cornetto Battiti Live ha portato qualche novità, tra queste anche i conduttori. Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri hanno difatti lasciati il posto ad Ilary Blasi ed Alvin. E’ stata proprio la prima a rendersi protagonista di una serie di gaffe durante le registrazioni del programma. Dopo un fuori onda che l’ha vista litigare con alcuni degli autori ed un problema con una scarpa, Biccy ha segnalato un ulteriore momento imbarazzante tra la conduttrice ed uno dei cantanti che dovevano esibirsi sul palco.

Precisamente, nel lanciare l’esibizione di Irama, Blasi ha sbagliato il nome della città nella quale l’ospite si trovava, dicendo un nome inesistente. Ilary ha difatti lanciato il collegamento con San Fernando di Puglia quando l’artista era invece a San Ferdinando, cittadina di cui è stato mostrato il cartellone anche poco dopo. In seguito al siparietto imbarazzante, Irama ha cantato la sua nuova hit “Galassie”.

La gaffe con un artista internazionale

Le gaffe, tuttavia, non sono finite qui. Come riportato sempre da Biccy, questa volta c’entra un artista internazionale. Dopo l’esibizione di Zerb, la conduttrice l’ha raggiunto parlando un po’ in italiano ed un po’ in inglese, insistendo per fargli suonare altri dieci secondi del suo brano. L’ospite, in evidente imbarazzo, ha prima detto no ma poi, preso per sfinimento, ha guardato verso il backstage ed una volta ottenuto l’ok ha accontentato Blasi.

Ilary smarrisce la via del palco

Inoltre, dopo uno stacco pubblicitario, la conduttrice si è resa protagonista di un altro momento divertente. Ilary, come si può chiaramente sentire in un video pubblicato da un utente su X (ex Twitter), non trovava più la strada per raggiungere il palco. Dopo essere stata chiamata dal suo collega Alvin, si sente distintamente la voce della conduttrice pronunciare testuali parole: “Ma ora ‘ndo vado, a sinistra?”. A quel punto Alvin ha cercato di risolvere la situazione con una battuta, dicendo al pubblico che Blasi si stava probabilmente truccando. Dopo aver raggiunto il palco, l’ex di Totti si è giustificata dicendo che aveva i tacchi alti che le impedivano di fare presto.