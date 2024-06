Battiti Live, incredibile gaffe di Alvin con Mr Rain (video)

Quando arriva l’estate, i gli amati della musica non aspettano altro che Battiti Live. In questi giorni stanno infatti andando in onda le puntate della 22esima edizione del celebre evento musicale italiano che si svolge tipicamente nelle piazze della Puglia e alla quale partecipano artisti di fama internazionale. Quest’anno a condurre il programma sono arrivati Alvin e Ilary Blasi che, nel corso delle prime puntate, hanno già fatto “sognare” gli italiani con le loro esilaranti gaffe. Nel corso dell’ultima puntata della kermesse musicale è stato proprio Alvin a regalare una nuova “perla” ai telespettatori, scambiando Mr. Rain per un altro celebre cantante.

Alvin un po’ confuso: scambia Mr Rain per Alex Britti

Ebbene si, al termine di un’esibizione il conduttore ha preso la parola salutando Alex Britti, peccato che sul palco ci fosse Mr Rain. Una gaffe che non è di certo passata inosservata e che ha fatto ridere a crepapelle il mondo del web, diventando virale nel giro di pochissime ore.

Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio. Come anticipato, uno degli artisti più celebri saliti sul palco di Battiti Live è stato Mr Rain, che si è esibito sulle note di Due altalene, brano che ha portato in gara nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Una performance che ha fatto emozionare tutti e al termine della quale, Ilary Blasi ha ringraziato il cantante dando poi la parola al suo collega, Alvin.

Il conduttore in quel momento si trovava sotto al palco, in mezzo al pubblico, e non è ben chiaro se qualcosa lo abbia distratto o meno. In ogni caso, a quel punto Alvin ha commesso una svista e, invece di menzionare Mr Rain, ha salutato calorosamente Alex Britti. Ma non è tutto perché il conduttore ha anche continuato il discorso affermando: “Grazie ad Alex Britti, che è uno dei miei chitarristi blues preferiti tra l’altro”.

– Si esibisce Mr Rain

– Ilary Blasi saluta Mr Rain Alvin: "GRAZIEEE AD ALEX BRITTIIIIII!" #BattitiLive 💀💀💀 pic.twitter.com/2j8l4QQPhy — GigiGx (@GigiGx) June 22, 2024

Le (tante) altre gaffe di Battiti Live

Come anticipato non si è però trattato dell’unica gaffe andata in onda nel corso delle puntate di Battiti Live. Prima dell’esilarante episodio di Alvin, Ilary Blasi si era già resa protagonista di numerosi passi falsi durante l’evento in diretta. Per fare qualche esempio, la conduttrice, ha confessato a Irama di dover leggere tutto ciò che le scrivono gli autori: “In questo brano mischi le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché io non ne capisco nulla, me l’hanno scritto”.

Ma non è tutto perché la Blasi ha poi anche avuto un’animata discussione con gli autori del programma mentre si era completamente dimenticata di avere il microfono acceso. “Ma che devo dire? Ditemi che devo dire” continuava a chiedere la conduttrice, mentre Alvin, imperterrito, cercava di porre rimedio chiamandola sul palco.